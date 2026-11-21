El domingo llegará con condiciones de inestabilidad a Posadas y buena parte de la región. La Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales (OPAD) mantiene una advertencia amarilla por lluvias y tormentas durante la mañana, por lo que se espera una jornada con abundante nubosidad y condiciones cambiantes.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 29°C. Sin embargo, la humedad hará que el ambiente se sienta más pesado, con una sensación térmica que podría trepar hasta los 35°C.

El viento soplará leve desde el sector sur-sureste y pese a la inestabilidad, el índice de radiación ultravioleta se ubicará en niveles altos durante los momentos en que las nubes permitan el ingreso del sol. En tanto, el riesgo de incendios se mantendrá bajo.

Cómo seguirá el tiempo

Para el lunes 23 de noviembre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con el regreso del buen tiempo y sin precipitaciones previstas. La jornada comenzará con una mínima de 21°C, pero la temperatura ascenderá hasta los 33°C durante la tarde.

El calor volverá a sentirse con intensidad, ya que la sensación térmica podría aproximarse a los 38°C. La radiación UV continuará en niveles altos y el peligro de incendios seguirá bajo.

De esta manera, el fin de semana tendrá un cierre inestable, mientras que el comienzo de la próxima semana estará marcado por el calor y condiciones más estables en la capital misionera.