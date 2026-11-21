Los hinchas de la tierra colorada llegaron al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y esperan el inicio del encuentro ante Atlético Mineiro, por la definición de la Copa Sudamericana. La ilusión de volver a gritar campeón está intacta

sábado 21 de noviembre de 2026 | 18:29hs.

Los hinchas misioneros de Boca ya viven la previa de una jornada especial en Colombia. El contingente de la tierra colorada se encuentra en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde aguarda el comienzo de la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Después de arribar a Barranquilla durante la tarde del viernes, los fanáticos aprovecharon las horas previas para recorrer la ciudad y sumarse al banderazo xeneize. Ahora, con la camiseta puesta y la ilusión a flor de piel, esperan el inicio del partido para alentar al equipo de sus amores.

Entre los viajeros se encuentran la familia López Vedoya, integrada por Miguel “Tati” y sus hijos mellizos Bautista y Tomás, además de las familias Gadea, Dei Castelli y Zamudio, que emprendieron el viaje desde Misiones para acompañar a Boca en una nueva definición internacional.

El grupo viajó vía Asunción, Paraguay, desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con escala en Bogotá antes de llegar a Barranquilla.

“Vamos con la idea de pasar en familia, de ver a Boca, de alentar al equipo. Lo que nos moviliza es Boca, una nueva final. El equipo ilusiona, viene jugando bien, estamos ilusionados”, había expresado Tati López Vedoya desde Colombia.

El encuentro se disputará desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Boca buscará quedarse con el título frente a Atlético Mineiro y volver a conquistar un trofeo internacional, en una jornada que también tiene a los misioneros como protagonistas desde las tribunas.