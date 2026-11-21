Boca busca la Copa Sudamericana en Barranquilla: seguilo en vivo por El Territorio

Desde las 19.30, el Xeneize y Atlético Mineiro se miden en el Metropolitano Roberto Meléndez por la final del torneo. Los equipos ya hacen la entrada en calor.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 18:55hs.

Los hinchas ya coparon las tribunas del renovado estadio // Foto: AP

De la mano de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize buscará cortar su racha de 18 años sin títulos internacionales, mientras que el Galo de Eduardo Domínguez intentará dejar atrás las dos finales continentales perdidas en 2024 y 2025. El partido que dirigirá Andrés Matonte. Formaciones confirmadas: Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena. Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Vitao, Renan Lodi, Kaua Pascini; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred; Bernard y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

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