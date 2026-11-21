A las 18.15 de este sábado partieron desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Garupá, los peregrinos que caminan hacia el santuario diocesano. Bajo el lema “Mártires del amor, peregrinos de María”, el gesto también se replica desde las localidades de Leandro N Alem y Jardín América

sábado 21 de noviembre de 2026 | 19:35hs.

Fotos: Julián Grondona

A las 18.15 de este sábado, la fe volvió a ponerse en movimiento. Desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Garupá, partieron los peregrinos rumbo al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en el marco de la 25ª Peregrinación Diocesana, una convocatoria que reúne a fieles de distintos puntos de Misiones en torno a la oración, las promesas y el encuentro con María.

En la previa de la salida, antes de la bendición del obispo, las historias de quienes se preparaban para caminar reflejaban distintas motivaciones, pero un mismo propósito: agradecer, pedir y vivir la peregrinación en comunidad. Algunos regresaban después de años, otros se sumaban por primera vez, acompañados por familiares, amigos o sus parejas.

Crisel, de la comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, perteneciente a la parroquia Jesús Misericordioso, camina junto a Jonathan Varga, quien todavía no pertenece a una comunidad parroquial y se sumó para acompañarla.

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Para Crisel, Loreto es un camino que conoce desde hace más de una década. “Hace más de 10 años que hago la caminata. En el medio hice también la bicicleteada y es algo muy bonito, la verdad que es re divertido. En varias ocasiones, como en esta, llevo un par de agradecimientos y un par de intenciones de manera muy especial”.

Jonathan, en cambio, retomó la experiencia motivado por su pareja. “Hace un par de años peregriné, después dejé y ahora nos pusimos de novios con ella y me insistió para que la acompañe. Recordando esos tiempos, más que nada vengo a agradecer”.

También compartió algunos consejos para quienes enfrentan el esfuerzo físico del recorrido: “Cuando uno está flaqueando, mójense la cara, eso ayuda un montón. Y después algo dulce, entre agua fría y algo dulce ayuda un montón”. Su mensaje para los caminantes fue breve: “Que tengan fe, que no flaqueen”.

Caminar para agradecer

Marisa, de la capilla Santa Rita, llegó con una mochila cargada de intenciones. “Voy con varias cosas, salud, bendiciones y agradecimientos. Fue un año difícil, pero agradeciendo poder hacerlo, nada más”, expresó antes de iniciar el trayecto.

Por su parte, Lorena, de la capilla Santa Catalina, también se sumó con motivos personales y familiares. “Tengo mucho para agradecer, más que nada pedir por mi familia y acompañar en la peregrinación, y acompañar a mi amiga Marisa”, señaló. En sus testimonios, el agradecimiento apareció como una de las razones que movilizan a los peregrinos. La caminata no se limita a llegar al santuario, sino que también representa un espacio para poner en oración aquello que atraviesa la vida cotidiana, compartir las intenciones y renovar la esperanza.



Peregrinar con un mismo corazón

En la previa, Leandro Kuchak, sacerdote a cargo del área de comunicación de la diócesis de Posadas, también destacó el sentido de la convocatoria y el mensaje que dejó la reciente visita del Papa. Consideró que sus palabras alentaron a la comunidad católica a reconocerse como parte de una misma Iglesia y a llevar la fe a la vida diaria.



“Cada uno de nosotros es bienvenido para encontrarse con Jesucristo el Señor. Y también esto de que cada uno tiene que ser un peregrino en su vida cotidiana, un transmisor de la fe, un testimonio, un testigo vivo, eso también nos hace bien a todos”, reflexionó.

Sobre esta nueva edición, expresó su alegría por el inicio de la caminata y la posibilidad de que los fieles lleguen de distintas maneras a la casa de María.

“Con mucha alegría y emoción llegamos a esta 25ª peregrinación a la casa de nuestra madre, la Virgen de Loreto, junto a los Santos Mártires que hemos celebrado en estos días”, dijo.

La convocatoria incluye caminantes, ciclistas y peregrinos náuticos, además de columnas que partieron desde distintas localidades. Para el sacerdote, más allá de las modalidades y los puntos de partida, el sentido es el mismo: “Vamos a ir caminando, escuchando la radio, mirando la televisión, siguiendo el streaming, peregrinando de distintas formas, porque lo importante es tener un mismo corazón y presentarle nuestras intenciones a la Santísima Virgen para que ella también se las presente a Jesucristo el Señor”.

La peregrinación también convoca a comunidades de Leandro N. Alem y Jardín América, cuyos grupos se suman al recorrido. El sacerdote mencionó que desde Alem se reunieron más de 300 personas y que otros peregrinos se preparaban para salir desde Jardín América.

Con el lema “Mártires del amor, peregrinos de María”, la edición número 25 vuelve a reunir a la diócesis en una manifestación de fe que se expresa en el esfuerzo de caminar, en las intenciones personales y en la compañía de quienes comparten el recorrido. Para muchos, el destino es Loreto; el motivo, agradecer, pedir y renovar la esperanza.

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