El misionero hizo un gran trabajo en la segunda jornada de actividad, obtuvo su primera pole en la división y terminó tercero en la serie.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 20:02hs.

El eldoradense Santiago Possiel hizo un gran trabajo en la segunda jornada de la décima y última fecha del Turismo Pista que se disputa en el Autódromo de Rafaela en Santa Fe, donde obtuvo su primera pole en la división y terminó tercero en la serie. Con este resultado el misionero largará la Final mañana domingo desde la 9° posición.

A primera hora, en la segunda clasificación, Possiel marcó 1m51s608/1000 y se ubicó tercero. Con el tiempo realizado el viernes en la primera clasificación (1m51s085/1000), el eldoradense se adjudicó su primera pole dentro de la categoría. “La clave fue la succión en toda la vuelta, estamos muy contentos por llevarnos ‘la ruedita’. Gracias al equipo y al motorista por el gran auto que me dan”, comentó Santiago.

En ese resultado Possiel partió en el mediodía de este sábado primero en la primera serie, donde hizo una buena largada pero como consecuencia de la succión cayó al 9° puesto. Se produce un incidente con Joaquín Cortina e ingresa el primer auto de seguridad. Possiel paso al 7° lugar.

Luego del relanzamiento, Lucio Rodríguez, el otro candidato del certamen también sufrió un golpe contra el paredón, lo que obligó la neutralización. Desde la 5° ubicación Santiago sacó todo lo que tenía en pos de avanzar y en los últimos metros de carrera pudo llegar 3°, dando cuenta de Nicolás Bonfiglio.

“Fue una serie complicada, me pasaron casi todos en la largada, sabía que iba a pasar. Las primeras vueltas fueron complicadas, y traté de aguantar lo más que pude. La carrera de mañana será difícil por como es el trazado. Gracias al equipo, a mi familia y a toda la gente de Misiones por bancar. Gracias a las empresas que me acompañan: Bardahl, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Binder - Depósitos Fiscales, Grupo Horianski, Possiel MotorParts, Osvaldo Tienda de Vinos, Apart Sombras del Paraná”, cerró Possiel.

Tomas Arevalo se llevó la batería más veloz y largará mañana la final junto a Emiliano Puerto, el ganador del segundo parcial. Mientras que, la primera serie quedó en manos de Joaquín Hongn, pero fue la más lenta debido a la doble neutralización.

En la última final del año, a 12 vueltas o un máximo de 25 minutos, Santiago Possiel partirá desde el 9° lugar. La competencia se largará desde las 11:20 con transmisión de Canal 9.