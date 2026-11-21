Súper Liga Posadeña: La Cantera se metió en la final

El conjunto azul venció 2-1 a Crucero, cerró 3-1 el global y va por el bicampeonato

sábado 21 de noviembre de 2026 | 21:14hs.

La Cantera se convirtió en el primer clasificado a la final del torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña. El conjunto azul derrotó 2-1 a Crucero en la revancha y cerró el global 3-1 para meterse en la final del certamen. Ian Barrios abrió la cuenta para el Colectivero a los 11’ del primer tiempo e igualó la serie, pero a los 30’ igualó Luciano Piñeyro y le devolvió la ventaja a La Cantera en el global. Sobre el final del primer tiempo, a los 43’, Walter Gall convirtió un golazo para el 2-1, que sería definitivo. La Cantera va por el bicampeonato y espera por Mitre y Guaraní, que se medirán este domingo desde las 18 en el estadio Tito Cucchiaroni de Rocamora.

El encuentro de ida terminó igualado 1-1 en Villa Sarita. Si empatan en el global habrá penales para definir al segundo finalista.

❮ ❯

Compartí esta nota: