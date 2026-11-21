El Xeneize le ganó 2-0 a Atlético Mineiro y cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Los goles en el Metropolitano Roberto Meléndez fueron convertidos por Ascacíbar y Merentiel.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 18:55hs.

El Ruso encontró una pelota suelta en el área para desatar la locura. // Foto: AP

Boca se floreó en Colombia y conquistó la tan ansiada Copa Sudamericana 2026. El equipo del Vasco Arruabarrena fue mucho más que Atlético Mineiro, se impuso 2-0 e hizo vibrar a su gente en el renovado Metropolitano de Barranquilla.

Sin dudas la crónica habla de un sólo equipo en cancha, el otro fue superado y desconocido en todos los sectores del campo. El Xeneize empujó en los primeros instantes imponiendo autoridad, sorprendiendo a Mineiro con guapeza, buen fútbol.

Rápidamente llegó una clarísima en los pies de Merentiel; pisando los 3’, el delantero uruguayo se encontró con un rebote inesperado del arquero del Galo y, con el arco a su merced y sin oposición, estrelló insólitamente la pelota en el travesaño.

Nueve minutos más tarde, Ascacíbar la mandó a guardar tras un gran centro de Villa desde la izquierda, pero el mediocampista estaba adelantado y el tanto fue anulado.

Fue un adelanto de lo que terminó pasando a los 15' cuando el Ruso volvió a convertir, pero esta vez el volante estaba habilitado. Boca abría la cuenta, más que merecidamente frente a la pasividad de los de Domínguez.

El equipo argentino fue un aluvión en los minutos posteriores encontrando otra clara a los 38’. Esta vez el zaguero Di Lollo se elevó en el área para rematar un tiro de esquina, aunque Everson demostró su categoría bajo los tres palos sacando una pelota bombeada que tenía destino de red.

Antes de ir a los vestuarios Merentiel tuvo un mano a mano, tras habilitación de Delgado -una de las figura de la noche-, muy bien evitado por el 22.

Por supuesto que Mineiro movió el banco en el segundo tiempo con tres variantes pero Boca volvió a pegar de entrada. Pisando a los 2’ Merentiel se tomó revancha y puso el 2-0 después de un enorme centro de Villa -otra pieza clave-.

El elenco brasileño intentó reaccionar ante un panorama mucho más complicado. Ya el contexto obligaba a buscar el descuento, mientras que el Vasco empezó lentamente a mover las piezas algo más cauto. Como el ingreso del ecuatoriano Enner Valencia que tuvo una clara a los 25’, evitada por el arquero.

En el último tramo apareció la figura del canterano Facundo Herrera en su máximo esplendor. Una muralla azul y oro, imbatible en cada mano a mano.

Velasco y el pibe Flores tuvieron arranques muy buenos para liquidarlo, todas con poca puntería. Nada de eso importó porque la historia estaba sentenciada.

Boca se quedó con una copa más que merecida, cortando una sequía internacional de 18 años cuando conquistó la Recopa Sudamericana en el 2008.

Formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Vitao, Renan Lodi, Kaua Pascini; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred; Bernard y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

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