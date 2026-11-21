Las mejores imágenes de una final para la historia

El Xeneize se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Repasá en imágenes los momentos más destacados de una final que terminó con el festejo azul y oro

sábado 21 de noviembre de 2026 | 21:26hs.

Boca Juniors se quedó con la Copa Sudamericana tras imponerse por 2-0 ante Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Santiago Ascacíbar abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel amplió la ventaja en el inicio del complemento. La alegría de los jugadores, los festejos, la emoción de los hinchas y las postales de una final que terminó con la vuelta olímpica del Xeneize quedaron retratadas en esta galería. Mirá las mejores fotos de la consagración azul y oro.

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