Elevan a Naranja la alerta por tormentas fuertes para toda la provincia para el domingo
La dirección de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología, resolvió este sábado elevar la alerta de amarilla al nivel naranja para toda la provincia, para mañana domingo por tormentas, tormentas severas, vientos fuertes, granizo y lluvias intensas.
El aviso emitido este sábado es para el domingo desde la medianoche hasta las 12 del mañana domingo en la zona norte y desde la medianoche hasta las 6 de mañana domingo para el sur y centro de la provincia.
La alerta alcanza a los departamentos: Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Libertador General San Martín, Leandro N. Alem, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier, San Pedro y 25 de Mayo.
El área será afectada por tormentas fuertes, y/o severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros que pueden superar de manera puntual.
En el mismo sentido se emitió la OPAD para Posadas y el Servicio Meteorológico Nacional para toda la provincia.