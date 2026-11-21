Elevan a Naranja la alerta por tormentas fuertes para toda la provincia para el domingo

El aviso emitido rige desde la medianoche de este sábado hasta las 12 del domingo para la zona norte y desde la medianoche hasta las 6 del domingo para el sur y centro de la provincia.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 21:26hs.

La dirección de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología, resolvió este sábado elevar la alerta de amarilla al nivel naranja para toda la provincia, para mañana domingo por tormentas, tormentas severas, vientos fuertes, granizo y lluvias intensas. El aviso emitido este sábado es para el domingo desde la medianoche hasta las 12 del mañana domingo en la zona norte y desde la medianoche hasta las 6 de mañana domingo para el sur y centro de la provincia. La alerta alcanza a los departamentos: Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Libertador General San Martín, Leandro N. Alem, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier, San Pedro y 25 de Mayo. El área será afectada por tormentas fuertes, y/o severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros que pueden superar de manera puntual. En el mismo sentido se emitió la OPAD para Posadas y el Servicio Meteorológico Nacional para toda la provincia. Lee también: El domingo estará marcado por lluvias y tormentas en Posadas

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