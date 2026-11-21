Loreto recibe este domingo a los peregrinos con misas, caminatas y una jornada de celebración

La jornada comenzará desde temprano con la llegada de las distintas columnas, la peregrinación de ciclistas y las celebraciones religiosas en el santuario. La misa central será a las 9, presidida por monseñor Juan Rubén Martínez, y al mediodía habrá un festival

sábado 21 de noviembre de 2026 | 20:56hs.

La 25ª Peregrinación Diocesana a Loreto tendrá este domingo su jornada central, con actividades que reunirán a peregrinos de distintos puntos de Misiones en el santuario, bajo el lema “Mártires del amor, peregrinos de María”.

Desde la madrugada continuarán llegando las distintas columnas de caminantes, mientras que a las 4 partirán los ciclistas desde Posadas, con convocatoria prevista a las 3.30 en la rotonda de las avenidas Uruguay y ruta 12. También se sumarán grupos provenientes de Jardín América y Leandro N. Alem.

En el santuario, las celebraciones comenzarán a las 7 con la misa de bienvenida. A las 9 se realizará la misa central, presidida por monseñor Juan Rubén Martínez, uno de los momentos principales de la convocatoria diocesana.

La programación continuará a las 11.30 con un festival, como espacio de encuentro para quienes llegaron a Loreto después de caminar, pedalear o acompañar la peregrinación de otras maneras.La convocatoria invita a vivir la jornada con fe, compartir las intenciones personales y renovar el encuentro con la Virgen de Loreto.

Compartí esta nota: