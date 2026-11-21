La lluvia no opacó los festejos de los hinchas en Posadas: mirá las fotos
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 desató una verdadera fiesta. Apenas el árbitro marcó el final de la final y confirmó el triunfo xeneize por 2-0 ante Atlético Mineiro, la alegría se trasladó desde los hogares, bares y puntos de encuentro hacia las calles de la capital misionera, donde los hinchas salieron a celebrar.
Con camisetas y banderas los simpatizantes comenzaron a reunirse en las peñas y Costanera para compartir el festejo. Los cánticos tradicionales, los abrazos y los gritos de desahogo se mezclaron con los bocinazos de autos y motos, en una celebración que rápidamente ganó intensidad.
El triunfo en Barranquilla, con los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, significó mucho más que una copa. Boca volvió a conquistar un título internacional después de 18 años y alcanzó su tercera consagración en la Copa Sudamericana, luego de las obtenidas en 2004 y 2005. Una espera que terminó con el desahogo de millones de hinchas en todo el país.