La lluvia no opacó los festejos de los hinchas en Posadas: mirá las fotos

A pesar del tiempo inestable, los hinchas coparon las calles de la capital para celebrar un día que quedará en la memoria, el día que Boca cortó la sequía internacional.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 23:02hs.

Fotos: Julián Grondona.

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 desató una verdadera fiesta. Apenas el árbitro marcó el final de la final y confirmó el triunfo xeneize por 2-0 ante Atlético Mineiro, la alegría se trasladó desde los hogares, bares y puntos de encuentro hacia las calles de la capital misionera, donde los hinchas salieron a celebrar. Con camisetas y banderas los simpatizantes comenzaron a reunirse en las peñas y Costanera para compartir el festejo. Los cánticos tradicionales, los abrazos y los gritos de desahogo se mezclaron con los bocinazos de autos y motos, en una celebración que rápidamente ganó intensidad. El triunfo en Barranquilla, con los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, significó mucho más que una copa. Boca volvió a conquistar un título internacional después de 18 años y alcanzó su tercera consagración en la Copa Sudamericana, luego de las obtenidas en 2004 y 2005. Una espera que terminó con el desahogo de millones de hinchas en todo el país.

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