León XIV dejó el país con un llamado a la reconciliación. En cuatro días esquivó la discusión teórica sobre el modelo económico y puso el acento en la manera de ejercer el poder, la justicia social y la función social de la propiedad.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 7:30hs.

“Argentina, levántate y camina.” Con esa exhortación, completada con la máxima de San Agustín “ama y haz lo que quieras”, León XIV cerró el miércoles en Luján una visita de cuatro días que tuvo un recorrido frenético, pero a la vez muy nítido desde lo simbólico, lo espiritual y también lo político.

En el Palacio Libertad, ante todo el arco político y con Milei a su lado, fijó la postura de la Iglesia. En la Universidad Católica Argentina, ante empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y funcionarios, expuso la doctrina social y llamó a seguirla para gobernar con equidad. En Claypole y en Devoto se detuvo en los márgenes de la sociedad, junto a los que nadie mira. En Palermo les habló a las familias y a los jóvenes de la falta de estabilidad, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro y las trampas de las redes sociales.

Por último, frente a la Basílica de Luján, propuso la reconciliación como salida. “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, dijo ante una multitud estimada en más de dos millones de personas.

La teoría y la práctica

Minutos después de que el avión despegara de Ezeiza rumbo a Perú, el vocero presidencial Adrián Ravier ofreció la lectura oficial de los cuatro días de visita. “No hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”, afirmó, y enumeró coincidencias como la familia, el trabajo y la iniciativa privada. Llegó a citar a Jesús Huerta de Soto y a Alberto Benegas Lynch (h) para demostrar que el pensamiento católico y las ideas de la libertad pueden convivir. Alberto Benegas Lynch (h) es el mismo que en el cierre de campaña de Javier Milei, en 2023, en el Movistar Arena, pidió romper relaciones con el Vaticano. Poco acertada la cita del vocero.

Esa es la argumentación que las usinas libertarias trataron de instalar desde la noche del domingo, después del primer mensaje papal cargado de contenido político, no partidiario. Desde la Casa Rosada se aferraron a que el Papa elogió a quienes emprenden y reconoció que “los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio”.

En lo que no repararon, o sí pero lo esquivaron, es que el problema aparece en el plano de la ejecución. Ante Milei, los gobernadores, la Corte y el Congreso, León XIV advirtió que “quien ejerce la autoridad debe actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”. Pidió cuidar la palabra en la vida pública, recordó que “la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones” y reclamó que el crecimiento alcance a los ancianos que aportaron su vida, a los desocupados y a las personas con discapacidad.

Las de León XIV fueron definiciones sobre el modo de gobernar, no sobre la teoría económica, y cada una encontró correlato en una realidad argentina regida por la motosierra.

A cada crítica un hecho

El Papa pidió robustecer “la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación” en un país donde la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin aplicarse. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, agregó, como corolario para una generación a la que le cuesta proyectar su futuro en la Argentina, con universidades que empiezan a perder su rol de herramienta para el desarrollo personal y económico.

En el Cottolengo Don Orione afirmó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”, mientras el Poder Ejecutivo trabajó desde su asunción para recortar las prestaciones del sector.

Advirtió además que “el desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”, ante un Presidente que prometió en Naciones Unidas “no regular de manera preventiva” la inteligencia artificial. Y pidió que la riqueza natural del país, sus campos, su agua, su energía y sus minerales, se aproveche en beneficio de las comunidades que viven en esos territorios, mientras el gobierno celebra inversiones dentro del RIGI que utilizan mano de obra e insumos extranjeros.

En la UCA reivindicó a los movimientos populares, que “se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, las mismas organizaciones que el Gobierno asocia al clientelismo y a las que les quitó la intermediación de la asistencia social. Y fijó un límite para el capital. “La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión.” La propiedad privada, recordó, está siempre gravada por una “hipoteca social”. Sentados cerca de los sindicalistas, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, escucharon buena parte del discurso con gesto adusto.

Francisco presente

La visita devolvió al centro del debate un concepto que el oficialismo esquiva, y hasta dice aborreser, el de la Justicia Social. En la UCA, León XIV reivindicó las “tres T” de Francisco, tierra, techo y trabajo, como exigencias de la justicia social.

No fue la única reivindicación de Francisco. Jorge Bergoglio estuvo presente en cada discurso. No por una cuestión demagógica, sino porque León XIV visitó la Argentina para cumplir los deseos de su antecesor y traer el mensaje que él mismo no pudo traer, porque la grieta se lo hubiera devorado.

En Luján, frente a la imagen de la Virgen, lo evocó como aquel “que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”, y recordó la tumba que Bergoglio eligió en Roma, cerca de Santa María. Ya en el avión, la despedida cerró el círculo. León XIV escribió que el país “desde ahora tiene dos Papas”, “uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

La foto que todos quisieron

La Casa Rosada intentó que la visita transcurriera lejos de la disputa política. Milei se negó a evaluar el discurso del Palacio Libertad para no caer, según dijo, en “esa miserabilidad de estar poniendo al santo padre en el debate rastrero de la política local”. Fue la única declaración al respecto en los cuatro días que duró la visita, los dichos se dejaron para después.

Pero la disputa se coló en cada escenario. Axel Kicillof fue anfitrión del Papa en Claypole, en pleno conurbano peronista, y en Luján, donde la primera fila la ocuparon Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro, Máximo Kirchner y los gobernadores Raúl Jalil y Sergio Ziliotto. La Nación envió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Salud, Mario Lugones.

En público, el gobernador bonaerense evitó la polémica, aunque dejó una frase dirigida a la Casa Rosada. “Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, pero que escuche”.

En Córdoba, el Gobierno desembarcó con Karina Milei, Martín Menem, Luis Caputo, Pettovello, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti para no cederle la escena al gobernador Martín Llaryora. A un año de las presidenciales, nadie quiso quedar afuera de la foto.

Hubo también episodios que desentonaron con el mensaje papal. En la misa de Palermo, donde el Evangelio elegido fue el de Jesús echando a los mercaderes del templo, contra “la lógica pagana del ‘dar para tener’”, funcionó una carpa VIP con catering para invitados, parte de una contratación firmada por la Jefatura de Gabinete de la Nación con una lista de invitados de la farándula que la confeccionaron entre la Nación y la Ciudad. El propio Jorge Macri admitió que “las medialunas y los budines estuvieron de más”.

Los que nadie mira

Las imágenes más conmovedoras llegaron lejos de los palcos, en los encuentros más cercanos en el Cottolengo de Claypole y en la cárcel de Devoto. En el cotolengo el Papa se quitó el solideo, se colocó el que le regaló una mujer con discapacidad y le entregó el suyo como recuerdo. Y se emocionó con el relato de Marta Griselda Torres, que le obsequió el libro en el que reconstruyó su vida. “Sus vidas no son un peso, son una bendición”, les dijo a los residentes del centro para discapacitados más importante del país, que hasta unos días antes de que se confirmara la visita del Papa reclamaba a Nación el envío de fondos adeudados por varios meses.

En Devoto, ante 69 presos de un penal que el Gobierno vació en pocos días para cerrarlo, habló como un padre. “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar.” Habló de la falsa omnipotencia de la droga, del dinero fácil y de “la impunidad que es fruto de la corrupción”, y les pidió a las autoridades y a la sociedad cuidar a los chicos “para que no caigan en las nefastas redes de la criminalidad”.

La noche del martes, más de un millón de jóvenes encendieron velas en Palermo. Allí el Papa advirtió que “hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos”, apuntando a las apuestas online que en la Libertad Avanza por ahora se niegan a regular. Y dejó una frase para una generación que creció entre crisis, "nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo.”

Un desborde de alegría y espiritualidad

Según las estimaciones, la visita sumó cerca de diez millones de participaciones. Fueron unos 2,5 millones en la misa de Palermo, más de un millón en la vigilia de los jóvenes, unas 650 mil en Córdoba según el Vaticano y más de dos millones en Luján.

Detrás de cada número hubo una decisión personal de estar ahí. Hubo quienes durmieron a la intemperie para asegurarse un lugar frente al altar, quienes soportaron el calor de una vigilia nocturna en Córdoba y quienes peregrinaron de madrugada hacia Luján. Nadie los llevó, cada uno fue porque quiso, porque lo necesitaba o porque lo deseaba.

Misiones tuvo su lugar en el mapa del Papa. En las Vísperas celebradas en la Catedral Metropolitana, León XIV recorrió con la palabra la geografía del país y se detuvo en la tierra colorada. “Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur”, dijo ante los obispos argentinos.

También hubo misioneros que fueron parte de las celebraciones, como el obereño Sergio Pacheco, que participó de la vigilia de la Juventud. El gobernador Hugo Passalacqua estuvo entre los mandatarios provinciales presentes en el Palacio Libertad, y cientos de misioneros viajaron a Buenos Aires, Córdoba y Luján, mientras otros tantos acompañaron desde cada rincón de la provincia.

En Luján, el Papa describió a ese pueblo que salió a su encuentro mejor que cualquier crónica. Habló de un país “donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’”, y de los gestos heroicos de todos los días, “como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital”. La gente salió de cada encuentro regocijada y con la esperanza renovada. El Papa, fortalecido como líder espiritual y de masas.

Lo que deja

La visita ya movió parte de la agenda que la política tenía congelada. La nueva ley de discapacidad llegaría al Senado el 19 de noviembre. Y tras el reclamo de la Conferencia Episcopal, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anunció que la Cámara alta tratará en las próximas semanas el proyecto contra la ludopatía en menores, con media sanción de Diputados desde 2024.

Con el Papa ya en Perú, el Gobierno buscará recuperar el control de su agenda con el Presupuesto 2027 y la negociación con los gobernadores para suspender las PASO. La oposición, en cambio, encontró en las palabras de León XIV un respaldo para sus reclamos e intentará mechar en el cálculo de gastos del próximo año consideraciones más en línea con la doctrina social de al Iglesia que con las doctricas de Berty Benegas Lynch. Situación incómoda para el gobierno nacional la que se avecina.

Las lágrimas de Ezeiza

La despedida dejó la imagen de Milei emocionado hasta las lágrimas, en un triple abrazo con su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno, después de decirle al Papa “esta es su casa”. Fue el cierre de cuatro días en los que el país escuchó a un pontífice que reivindicó la justicia social, la función social de la propiedad y los límites del poder.

“Por supuesto habrá impactado en nuestro Presidente, en el gabinete, en los tomadores de decisiones”, dijo Ravier en su conferencia de prensa, y agregó que “habrá que ver cómo impacta esto de acá a un plazo”. Tres días antes, en el mismo Palacio Libertad donde el Papa pidió escucha y diálogo, Milei se había retirado del escenario sin saludar a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fue León XIV quien se detuvo a conversar con ella cuando la reconoció entre el público.

Si las lágrimas de Ezeiza fueron el comienzo de un cambio lo dirán las acciones del Presidente, más que la emoción que mostró en público. En Luján, el Papa pidió a todos un examen de conciencia con versos de la Zamba del perdón. “Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar”, afirmó.

El Papa dejó una consigna clara para todos los argentinos, levantarse y caminar. Para eso primero hay que definir un rumbo, y será la sociedad la que decida hacia dónde. Cerca de 30 millones de católicos lo harán con el corazón marcado por el sucesor de Pedro y de Francisco, un Papa argentino por adopción que pasó por el país como un tsunami y sacudió a una sociedad que caminaba en el desánimo.