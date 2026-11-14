Un mundo que les falla a sus jóvenes

Los movimientos generados en los recientes meses en algunos países de Europa dan muestras de que muchos se cansaron de sólo macerar el descontento generalizado y quieren respuestas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:22hs.

No existían las redes sociales, los celulares sólo servían para hacer llamadas y el pánico por el cambio de milenio pesaba más que las hipótesis conspirativas cuando The Offspring lanzó, allá por 1998, The kids aren’t alright, Los chicos no están bien. Una canción sobre sueños destrozados, vidas frágiles y oportunidades desperdiciadas. Casi 30 años después, aquella descripción sobre una ciudad estadounidense bien puede aplicarse a gran parte del mundo. También a la Argentina. También a Misiones.

Un embarazo adolescente que apagó un futuro brillante, un suicidio, una adicción que adormece y otra que termina en sobredosis son los cuatro casos puestos sobre la mesa. Esas y otras realidades similares se multiplican cuando nuestros chicos y chicas no pueden proyectarse hacia la vida adulta, en buena parte porque no hay mucho por proyectar. Las oportunidades no abundan, el ascenso social parece una quimera para los que vienen de más abajo y a los de clase media se les vuelve cada vez más difícil siquiera igualar las condiciones de las que gozaron sus padres. El acceso a la vivienda es un drama en el planeta, pero en nuestro país las familias que no son propietarias, con pluriempleo, destinan un sueldo entero a pagar el alquiler. Profesionales ya no tan jóvenes y con buenos trabajos ahorran y hacen cuentas para acceder a un crédito hipotecario, pero muchos ni así llegan.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, disparó el papa León XIV recién llegado a la Argentina, como para dejar en claro que de los muchos problemas que tiene el país, este es uno de los más graves. No, no sólo el de los que emigran, el de todos los chicos y adolescentes afectados por la falta de oportunidades.

Porque si miles viajan al extranjero a desarrollar una carrera profesional y muchos más a emplearse en tareas no calificadas, cuántos más se quedan no por decisión personal, sino porque ni salir del país pueden. Cuántos arriesgan su vida en motitos o bicicletas, pedaleando para sobrevivir. Cuántos tienen que ponerse a pedir casa por casa porque buscan changas y no las encuentran. Cuántos se endeudan en busca de la quimera de que la timba en línea los saque del pozo. Cuántos se ven forzados a incurrir en actividades ilegales porque el hambre de un bebé o la enfermedad de un abuelo no pueden esperar a que las variables macroeconómicas se alineen con las nuevas tendencias internacionales en inteligencia artificial que, por arte de magia o de la mano invisible del mercado, derramarán beneficios para toda la humanidad. Cuántos se pierden en las adicciones a sustancias, cuántos se zambullen en la pantalla del celular como escape.

Los movimientos generados en los recientes meses en algunos países de Europa dan muestras de que muchos se cansaron de sólo macerar el descontento generalizado y quieren respuestas.

Pero para no ser testigos de desesperanza, aquí van algunas propuestas que usted y yo podemos aplicar aunque no seamos gobernantes ni tengamos injerencia en la elaboración de políticas públicas. Por empezar, lo que en teoría es más fácil, pero parece lo más difícil en estos tiempos: no generalizar, no estereotipar, no juzgar; no toda la juventud está perdida ni todos los chicos están en la pavada. La segunda, unida a la primera, es escucharlos, interesarse por sus inquietudes. Y la tercera, cuidarse de apoyar proyectos que usan a los jóvenes como carne de cañón. Para que las ilusiones de un futuro mejor tengan en qué sustentarse. Para que componer canciones no sea la única forma de hacer saber su realidad.