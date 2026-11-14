Devoción y esperanza ante tanta crueldad

El mundo planteó cómo el papa León XIV defendió un modelo de inclusión frente a la política nacional de exclusión encarada por Milei. El Pontífice defendió el derecho a tierra, techo y trabajo. Passalacqua en plena gestión territorial.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 22:23hs.

Uno de los hechos políticos, sociales y simbólicos más trascendentes de los últimos años lo generó esta semana con su presencia en la Argentina el papa León XIV.

Los argentinos se emocionaron con las palabras de aliento y con la sonrisa que contagió esperanza a millones de excluidos de la política nacional impulsada por el presidente Javier Milei.

Con la llegada del Sumo Pontífice quedó claro que la legitimidad de un Estado siempre se debe medir por su capacidad de incluir y cuidar a los más vulnerables y no excluir.

Dejó en evidencia el choque entre dos modelos antagónicos de sociedad. El de un modelo de extrema derecha que exalta el individualismo metodológico y postula la reducción del Estado a su mínima expresión, con la consigna de que el mercado regula armónicamente las asimetrías sociales, ante una masiva movilización ciudadana que pide ser atendida.

El gobierno nacional, ante tantas verdades que contrastan con el modelo promovido, se vio obligado a mantener un silencio al que no está acostumbrado

El Sumo Pontífice planteó, de múltiples maneras y con sabias palabras, la necesidad de frenar el desguace del tejido social y recordarle a Milei que los derechos humanos fundamentales incluyen el trabajo digno, el alimento y el hábitat.

Ante el pretendido discurso de autorregulación individual, la Iglesia interpuso el concepto de fraternidad social y amistad cívica.

El gobierno nacional, pese a tantas verdades que contrastan con el modelo promovido, se vio obligado a mantener un silencio al que no está acostumbrado y poner en pausa las descalificaciones sistemáticas a todos los sectores.

Durante las 96 horas que duró la visita, la agenda doméstica anestesió los ataques verbales y la Casa Rosada buscó mostrarse respetuosa del ritual ecuménico.

Dentro y fuera del país

Así como en el país se percibió la presencia papal con un aire fresco de esperanza, los medios internacionales dejaron planteado que la visita no fue un simple viaje pastoral, sino se transformó en un claro combate ideológico ante el mensaje de libre mercado de Milei y la necesidad de humanizar la política.

Sin rodeos, El País de España apuntó directamente a las víctimas de la motosierra, traduciendo el mensaje papal en un inventario concreto de los recortes en salud, educación y jubilaciones.

The Wall Street Journal de Estados Unidos planteó como un escenario entre un dirigente armado con una motosierra buscando siempre la validación internacional en los mercados, pero que esta vez chocó contra la autoridad moral global de la Iglesia.

Otros medios internacionales remarcaron el peso de la crítica y las advertencias dejadas sobre la degradación del debate público, el uso agresivo de la palabra y la erosión de los consensos democráticos mínimos.

Reconocimiento y valoración

Los movimientos sociales tan maltratados, como los gremios, las universidades y los gobernadores perjudicados por la recentralización de recursos, encontraron en el mensaje papal un paraguas doctrinal e internacional de incalculable valor.

El Papa interpeló de manera directa al poder político en defensa de los jubilados, cuyos haberes sufrieron licuación real frente a la inflación; salió a favor de las universidades públicas, con presupuestos jaqueados; en defensa de las personas con discapacidad y los sectores informales, que luchan por las llamadas tres “T” (techo, trabajo y tierra).

La doctrina social de la Iglesia aportó al vocabulario político argumentos suficientes para articular un frente de resistencia democrática que no se limita a la queja sectorial, sino que cuestiona la legitimidad moral de un ajuste que recae sobre los jubilados, la ciencia y la niñez.

Quedó demostrado que existe una mayoría social que rechaza la crueldad y la indiferencia institucionalizada. Quizás entre tantos mensajes directos y sin rodeos, al parecer la salida de la crisis Argentina no será a través del desamparo individual, sino de la reconstrucción de los lazos comunitarios y la defensa inclaudicable de la dignidad humana por encima de cualquier plan financiero.

El mensaje papal destruyó aquella primacía absoluta del mercado, o el equilibrio fiscal a cualquier costo o la desregulación de la economía y la reducción drástica del Estado, simbolizada de manera sarcástica y cruel por la ya famosa motosierra, bajo la premisa de que el orden espontáneo del capitalismo libre es el único camino hacia el crecimiento a largo plazo.

El Papa planteó que la economía no es un fin en sí mismo, sino apenas una herramienta, pero “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Lo previo representó una dura réplica clara y concreta al modelo oficial, cuyo ajuste fiscal cae sobre los hombros de los eslabones más frágiles de la sociedad. Esta misma semana continuó el contraste entre el crecimiento de sectores exportadores bien identificados, como de energía, minería y agro, y el estancamiento de rubros intensivos en mano de obra. Repercutió el cierre de una fábrica multinacional en San Luis con despidos, así como alertas en el sector automotriz y metalúrgico por el avance de las importaciones chinas y la caída del comercio bilateral con Brasil.

El Sumo Pontífice dejó en claro que es necesario poner el foco en la microeconomía del sufrimiento cotidiano antes que vanagloriarse de las variables macroeconómicas a costa del sufrimiento de los argentinos, con pérdidas de empleos, menos salud, menos educación con cierres crecientes de fábricas y pymes en todo el país. No fue casual que, tras los mensajes del Pontífice sobre el trabajo y el desarrollo, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) difundiera un comunicado llamando a la unidad y al diálogo genuino entre sectores.

En definitiva, el Papa instó a frenar el constante deterioro de la calidad de vida. Por eso, el mensaje fue contundente.

De esta manera, millones de argentinos, que están atravesados tanto por una fe ferviente como por la necesidad vital de encontrar un anclaje de sentido ante la angustia y la desesperanza, se movilizaron -de manera respetuosa y ejemplar- en cada uno de los puntos del itinerario papal, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la multitudinaria culminación frente a la Basílica de Luján.

Para los argentinos afligidos, la visita del Papa representó un viento de cambio, despertó la fe y esperanza de que no todo está perdido.

Al contrario, la salida está en valores al alcance de todos, desde la fraternidad y la solidaridad, exigiendo una justicia distributiva.

El Papa dejó depositada la semilla y evidenció que la sociedad argentina conserva defensas comunitarias activas frente a la crueldad del ajuste desregulado.

La importancia del diálogo

Esta semana, el exgobernador Maurice Closs analizó los efectos provocados por el ajuste llevado a cabo desde el modelo nacional y el fuerte impacto para Misiones como provincia de frontera.

Ante tal escenario planteó la necesidad de repensar el desafío de la provincia de cara a los próximos 20 años. Destacó la importancia de mantener un diálogo profundo entre el Estado y el sector privado, valorando la apertura y vocación de escucha del gobernador Hugo Passalacqua para corregir asimetrías, reducir trabas fiscales y recuperar el salario público. Finalmente, convocó a la clase política a dejar de lado las grietas y “enchamigarse” con el trabajo y la producción.

Decisiones desde la provincia

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mostró en los últimos días con fuerza la importancia de la gestión territorial, como lo hizo asistiendo desde la Provincia ante los eventos climáticos, pero también ante la ausencia y el desentendimiento del gobierno nacional, buscando dar respuestas a demandas concretas como mejoras de las rutas nacionales. En tal sentido avanzó con la licitación para construir terceras trochas y carriles de adelantamiento y repavimentar la ruta nacional 14, en los tramos que conectan Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera.

Dicha obra se hará mediante fondos gestionados por la provincia. Desde la gestión provincial también se busca ir mejorando la situación de los jubilados del IPS, siempre con recursos propios y ante el impago de Nación.

De la misma manera, el mandatario realizó el lanzamiento del Bono Cultural Misionero, una herramienta de financiamiento creada en apoyo a organizaciones culturares y artistas.

Para quienes están alejados de los centros urbanos, como diversas comunidades rurales, viene implementado un plan exhaustivo de obras hídricas. En lo que va del año, se concretaron más de 100 intervenciones en más de 40 municipios.