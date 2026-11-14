Biblioteca Popular de Posadas

No sólo ofrece libros, además, variada agenda cultural y artística que la convierten en el escenario más importante de la provincia

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:27hs.

El primero de diciembre pasado se cumplieron 113 años de la creación de la Biblioteca Popular Posadas, cuya iniciativa tuvo entre sus ideólogos a Macedonio Fernández, junto a otros intelectuales misioneros.

Corría el año 1910 y Macedonio, abogado él, fue nombrado fiscal del Territorio Nacional de Misiones en época que gobernaba el porteño, correntino por adopción, Justino Solari. Designación que a Macedonio le causó alegría, pues sentía especial cariño por la tierra colorada donde moraba Horacio Quiroga, a quién conoció.

Escritor y filósofo nacido en Buenos Aires, amigo de José Luis Borges y Leopoldo Marechal, fue el primer presidente de la primigenia Biblioteca Popular en 1911, acompañados por los profesores Gastón Dachary vicepresidente, León Naboulet secretario.

La institución así formada logró abrir sus puertas de forma definitiva el 1 de diciembre de 1913, impulsada por una asamblea de conspicuos vecinos quienes eligieron como presidente y secretario respectivamente a los profesores Soriano Romero y León Naboulet. La inauguración fue en la más absoluta pobreza en casa alquilada sobre calle Colón, pues contaba con no más de doscientos libros, cuatro sillas, una mesa y un velador.

En artículo de hace unos años publicado por el diario El Territorio se lee: “En aquella época, crecía desde su puerto la incipiente Posadas con pulso mítico, con imponderable base sólida sobre la que se cimentarían arte y cultura. Eran los días del Savoy, la Logia, la Catedral, el Club Social, la Sociedad Española; cuando se fundaban las escuelas, las entidades de bien público, se celebraban tertulias y se esforzaban hombres y mujeres naturales o inmigrantes por el crecimiento del pueblo en general y del estudiantado en particular. Se asociaban a la Biblioteca los vecinos dando ejemplo de compromiso cultural, se batía el feroz Naboulet contra la ignorancia, la indiferencia y la opresión intelectual. En las actas que registran las altas de los primeros socios de la Biblioteca se leen, en imborrable signo cursivo, apellidos que la flamante historia posadeña honraría más adelante. Asociada a la Biblioteca, como un hermano siamés, crecía el cine Sarmiento”.

La inauguración fue en la más absoluta pobreza, en casa alquilada sobre calle Colón, pues contaba con no más de doscientos libros, cuatro sillas, una mesa y un velador

En aquellos años, el Territorio Nacional de Misiones sumaba 65 mil habitantes, su capital Posadas menos de 20 mil y la biblioteca de aquellos 200 libros, 4 sillas y una mesa, luce hoy en su hermoso y propio edificio de calle Córdoba más de 40 mil volúmenes, donde se destacan títulos orientados a la infancia y juventud, otro tanto de obras literarias, una sección de historia regional que, sumados a continuas adquisiciones, nutren de prolífica y constante renovación a este centro del saber.

La Biblioteca Popular, que actualmente preside la licenciada en Antropología Profesora Lidia Schiavoni, no sólo ofrece libros, además, variada agenda cultural y artística en forma semanal que la convierten en el escenario más importante de la provincia. Ejemplos son: ciclos de cine donde proyectan películas a través de su cine club. Espectáculos en vivo con obras de teatros, recitales de música clásica y popular, tertulias y poesía. Talleres de formación que dan clases de expresión artística, cerámica, escritura creativa y talleres infantiles. Y como telón, su auditorio tiene instalado magnífico equipamiento audiovisual. Por todo esto, repito, se convirtió en el centro cultural más importante de Misiones.

Recordatorio a Macedonio Fernández, primer presidente de la Biblioteca. Vino a Misiones como fiscal del Juzgado y se convirtió en defensor de los desposeídos en tiempo de mensúes y capangas. No causó sorpresa en la incipiente ciudad cuando asumió la defensa del joven mensú Pedro Cabañas, enfrentando a magistrados corruptos alineados con sectores poderosos de la época. Como se suponía, perdió ese juicio y su defendido fue a prisión. Trago amargo que sumado la muerte de su esposa lo incitó a abandonar la profesión de abogado, también su hogar, iniciando una vida errante de escritor filosófico en los barrios porteños. Así se convirtió con el tiempo en mito literario, como dijera Jorge Luis.

Si Macedonio viviera, seguro diría que tarefero es sinónimo del antiguo mensú.

Otro para Juan José Olmo. Bibliotecario desde su fundación en 1913, para luego ocupar la presidencia hasta su muerte en 1969. Su currículum expone que fue profesor y rector del Colegio Nacional y vocal de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.

Como punto final, agradezcamos de tener una biblioteca de tanta jerarquía, enaltecida por la atención de su personal.