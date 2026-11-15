Agenda deportiva

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:01hs.

Domingo 15 de noviembre

16.45 España-Inglaterra, Francia-Turquía y Bélgica-Italia, por la Liga de las Naciones de Europa (fútbol)

Horario a confirmar, Riachuelo (LR)-Bartolomé Mitre, por la Liga Argentina (básquet)

Lunes 16 de noviembre

16.45 Suiza-Escocia y Alemania-Países Bajos, por la Liga de las Naciones de Europa (fútbol)

Martes 17 de noviembre

7.00 Singapur-Brasil. Amistoso internacional (fútbol)

10.10 Japón-Paraguay. Amistoso internacional (fútbol)

16.45 Gales-Portugal y Dinamarca-Noruega, por la Liga de las Naciones de Europa (fútbol)

20.00 Argentina-Costa Rica. Amistoso internacional (fútbol)

20.00 Chile-Colombia. Amistoso internacional (fútbol)

Horario a confirmar, OTC-Atenas , por la Liga Nacional (básquet)

Horario a confirmar, Amancay (LR)-Mitre, por la Liga Argentina (básquet)

Miércoles 18 de noviembre

20.30 Cruzeiro-Palmeiras, por el Brasileirao (fútbol)

20.30 Flamengo-Athlético Paranaense, por el Brasileirao (fútbol)

Jueves 19 de noviembre

13.00 Argentina-Australia, por el Mundial sub 17 (fútbol)

21.30 San Pablo-Fluminense, por el Brasileirao (fútbol)

A confirmar, OTC-Independiente (O), por la Liga Nacional (básquet)

Viernes 20 de noviembre

16.30 Bayern Munich-FC Köln, por la Bundesliga (fútbol)

17.00 Athletic Club-Espanyol, por la Liga de España (fútbol)

21.30 Prácticas libres del GP de Las Vegas de F1 (automovilismo)

Sábado 21 de noviembre

01.00 Clasificación del GP de Las Vegas de F1 (automovilismo)

9.30 Manchester City-Fulham, por la Premier League (fútbol)

14.30 Newcastle-Arsenal, por la Premier League (fútbol)

16.30 Palmeiras-Flamengo, por el Brasileirao (fútbol)

17.00 Real Madrid-Celta, por la Liga de España (fútbol)

19.30 Boca-Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana (fútbol)

20.00 Inter Miami-Columbus, por los playoffs de la MLS (fútbol)