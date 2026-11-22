domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Angustia, mucha angustia. La charla se dio con un colega de la redacción el último día de la visita del papa León XIV. “En los primeros días, con millones de personas en las calles, jóvenes solidarios, me acordé que ese fue el país que siempre anhelamos ser. Ese día fue de alegría plena. Me dio angustia darme cuenta que cuando partía el avión todo eso se terminaba, volvía la normalidad de frustraciones. Un país con alto desempleo, con familias que no llegan a fin de mes, con cada vez más gente pidiendo en la calle”.

Con la visita de León XIV, Argentina vivió una explosión de emociones. Mostró a chicas y chicos comprometidos peregrinando en las calles, cuando el sesgo actual intenta caricaturizarlos encerrados en sus habitaciones detrás de una pantalla. Pero también la sociedad se vio interpelada en sus preocupaciones: la pobreza, el alto desempleo y la precarización laboral.

Y lo peor para el estado de ánimo, regresar a esa realidad de agresiones y de insultos. Vale acá una observación: ¿Cuál es la calidad del uso de nuestro tiempo? La realidad que percibimos, ¿es de las redes sociales o del contacto con el otro, en la familia, el barrio, en los clubes, en la calle?

El Papa no deja de hablar desde el lugar que ocupa, como cabeza de la Iglesia. Pero fue contundente al señalar su preocupación por la economía y por la violencia en los discursos. Lo recordó este lunes, en el vuelo de regreso a Roma.

Enumeró el drama de la desocupación, pidió por los pobres, exigió ayuda para la universidad y los discapacitados (esa visita al Cottolengo Don Orione dijo más que cualquier discurso). Reclamó por políticas públicas y levantó la bandera de la justicia social.

También planteó, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, una redistribución más equitativa de la riqueza, para que no se den fenómenos como la eliminación de la clase media, y habló de fortalecer a la clase obrera, para que se pueda vivir con más dignidad.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, dijo.

El desafío del día después es precisamente no dejar que esa mística se diluya en la resignación. Durante cuatro días el país vio en Buenos Aires, Córdoba y Luján una postal distinta: la de una sociedad capaz de encontrarse, de sostenerse en lo colectivo y de mirar a los ojos al que camina al lado. Esa Argentina no es una utopía; acaba de suceder frente a todos y en cadena nacional.

La angustia del colega tiene fundamento si se asume que el país real es únicamente el del algoritmo, la grieta y la crueldad cotidiana. Pero el paso de León XIV dejó una interpelación directa tanto a la dirigencia como a cada ciudadano. A quienes gobiernan, les recordó que la autoridad sólo se legitima como servicio, cuidando la palabra y buscando acuerdos con paciencia. Al pueblo, a los de a pie, le dejó una tarea y un mensaje: defender la empatía social en lo cotidiano y cambiar el chip, trabajar en el diálogo y la reconciliación.

Otro país es posible si se logra trasladar el clima de esa plaza llena, de las calles abarrotadas, a la mesa familiar, al lugar de trabajo y a la discusión pública. Con dirigentes honestos. Sin corrupción, ni la de antes, ni la de ahora.

Si se acepta que el que piensa distinto no es un enemigo a destruir, sino un compatriota con quien se comparte el mismo destino.