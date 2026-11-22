La visita de León XIV quedó atrás y la cotidianeidad de Misiones y el país volvió a imponerse en la dinámica informativa. La economía nacional siguió mostrando síntomas de deterioro y en la provincia los magnifica el fenómeno de El Niño. El cierre educativo del año, entre exámenes y medidas controvertidas.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Lunes

La caída de la carne, en números que alarman

La retracción interanual en el consumo es del 11,2%, debido a que cada argentino come 5,6 kilos menos al año que en 2025, de acuerdo a datos de octubre último. No se trata, sin embargo, de un caso aislado: la caída ya se sintió a lo largo de 2026 y viene de arrastre de temporadas anteriores. Los registros muestran un retroceso en la faena y un crecimiento de la exportación, que se traduce en menor volumen para el mercado interno.

El pádel le dio revancha a Leo Augsburger

La congoja por perder la final del Mundial con la selección argentina en Qatar encontró consuelo en Emiratos Árabes. El jugador posadeño, en dupla con el español Lebrón, se impuso a los argentinos Gonzalo Alfonso y Tino Libaak en el torneo Dubai P1 por 7-6, 5-7 y 6-3.

“La alegría es temporal, la vida es temporal, el dolor es temporal. La gloria es eterna”, celebró.

Sentido homenaje a 9 años del hundimiento

La Armada homenajeó en Mar del Plata a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017. Entre las víctimas se encontraban los misioneros Eliana María Krawczyk, oriunda de Oberá y primera mujer oficial submarinista del país, y Jorge Isabelino Ortiz, cabo principal y maquinista cuya familia reside en Garupá.

Martes

Por el Caso Golemba, 15 procesados

La jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, dictó la medida contra efectivos y exintegrantes de la Policía de Misiones apuntados por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida el 27 de marzo de 2008 en Dos de Mayo. La resolución contempla distintas situaciones procesales. Algunos deberán continuar bajo arresto domiciliario, mientras que otros podrán transitar el proceso en libertad, con restricciones.

Música, familia y aplausos en un examen

La muestra final del año de la Escuela de Música tuvo doble carácter: es en parte una demostración a las familias de lo realizado durante el ciclo y también una instancia de evaluación. Los alumnos tocan para los suyos y, al mismo tiempo, rinden examen. Las orquestas que integran la Esmu se integran de acuerdo de acuerdo al nivel de los estudiantes.

Suspendidos y luego rehabilitados

Los alumnos de una división de 5º año del Colegio Roque González fueron reincorporados a la cursada habitual luego de que las autoridades revieran la decisión de suspenderlos por incidentes ocurridos durante los festejos de los resultados de la Estudiantina. Los padres de los adolescentes habían considerado excesiva la sanción y de su reclamo se tomó nota al momento de reconsiderarla.

Miércoles

El Niño seguiría hasta marzo y volver en junio

Guillermo A. Chinni, docente-investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador, analizó 78 años de registros climáticos y astronómicos y estimó que esta versión potenciada del fenómeno de El Niño, que provoca serios daños en Misiones, podría extenderse hasta otoño y reactivarse o tener una leve recaída entre junio y julio.

Regreso a Posadas, cuatro siglos después

La Virgen de Habiyú, “la Conquistadora”, “la Virgen que mira de frente”, se podrá contemplar y conocer en el Museo Regional Aníbal Cambas hasta fines de marzo del 2027, después de que se gestionara el préstamo de la pieza, confeccionada por el pintor guaraní Habiyú en la reducción de Itapúa (hoy Posadas) en 1618. El gobernador Passalacqua solicitó que por unos días pueda exhibirse en un edificio religioso.

Prohíben el uso de drones para pulverizar

Varios productores agrarios de Misiones advirtieron que este sistema estaba afectando sus plantaciones. La situación afecta principalmente a pequeños colonos de Picada Unión y Picada 10, donde aseguran que miles de plantas de tabaco presentan síntomas de deterioro. La Provincia, en respuesta, suspendió su utilización y luego algunas cámaras salieron en contra de la medida.

Jueves

La mitad de la mandioca se echó a perder

El exceso de lluvias perjudicó a uno de los cultivos tradicionales de la provincia y crece la incertidumbre sobre la disponibilidad de raíces para el año que viene. Los miembros del Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera ya terminaron de procesar la materia prima que se alcanzó a cosechar este año. Mientras, se sigue esperando que el Senado sancione la reducción del IVA a la fécula.

Aprender sobre lo aprendido para enseñar

Más de 18.500 estudiantes de tercer grado de las escuelas primarias de Misiones participaron de una nueva edición de las Pruebas Aprender 2026, un operativo nacional que busca relevar los conocimientos y las habilidades adquiridas en Lengua y Matemática. La evaluación se desarrolló durante dos jornadas y alcanzó a 1.186 establecimientos educativos de la provincia.

Murió una niña y su madre fue hospitalizada

Ocurrió en el barrio 17 de octubre, de Posadas. La menor tenía 7 años y padecía discapacidad motriz y problemas de salud preexistentes. La progenitora, en tanto, fue encontrada en aparente estado de intoxicación y trasladada al Hospital Favaloro, de Villa Cabello. Los primeros análisis no encontraron signos de violencia, aunque sí desnutrición. La Policía investiga el hecho.

Viernes

El real en baja seduce a los veraneantes

Con la depreciación de la moneda brasileña, se estima que más misioneros decidan viajar al vecino país de vacaciones, pero también para realizar compras. Esto último aumenta la preocupación de los comerciantes, especialmente en las localidades de frontera. De por sí afectados por la baja de las ventas por tercer año consecutivo, temen que se profundice la debacle.

El trabajo detrás de las prótesis gratuitas

El Banco Provincial, que funciona en el Hospital Madariaga, lleva cinco años, durante los cuales se registraron 1.300 pacientes y se entregaron más de 600 elementos, en un proceso que combina atención médica, rehabilitación, asistencia psicológica y seguimiento. Siniestros viales, en jóvenes, y diabetes, en adultos mayores, son las principales causas de amputaciones.

Acuerdo para que los drones vuelvan a volar

Tras la reunión entre el gobierno provincial y los productores, se definió el marco seguro para el uso de estas herramientas en la aplicación de agroquímicos, que deberá contemplar las modalidades de empleo y las medidas de protección ambiental y sanitaria. Se avanzará en la confección de un registro de aplicadores, profesionales habilitados y productos fitosanitarios autorizados.