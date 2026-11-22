domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:02hs.

Con una debilidad política expuesta, el gobierno nacional dio explicaciones de todo tipo y volvió a exponer sus propias internas. En Cámara de Diputados debían tratar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que la Casa Rosada quisiera tener aprobados antes de fin de año. Pero el oficialismo tuvo un traspié importante y la sesión se tuvo que dar de baja porque no consiguió quórum. En la Casa Rosada se tiraron la pelota respecto a quién negoció los votos para esta iniciativa, que finalmente no aparecieron. Desde el bloque Provincias Unidas, donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), explicaron que la decisión obedeció a una serie de promesas incumplidas y “falta de voluntad de diálogo”. El conflicto se agravó ante la sospecha de que Martín Menem no convalidaría su reclamo de poner a un representante en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y sancionar a los jueces. La relación entre el oficialismo y Provincias Unidas se había vuelto tensa a raíz de la falta de respuestas ante varios planteos, muchos de ellos en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2027.