Pedidos de informes sobre operaciones

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:02hs.

Dirigentes opositores solicitaron informes al nuevo presidente Pedro Alliana para precisar los fondos públicos en Ueno; también plantearon la reforma de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para blindar a ahorristas. Sin embargo, el cartismo dejó sin quórum el Senado y postergó ambos pedidos.

El pedido solicita informes detallados al Poder Ejecutivo sobre los depósitos, colocaciones, inversiones, fideicomisos, operaciones financieras y demás instrumentos realizados con recursos públicos o fondos de entidades estatales en Ueno Bank SA, Uueno Holding Saeca y otras sociedades o entidades vinculadas, directa o indirectamente.

Por otro lado, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) realizaron una movilización masiva en inmediaciones de la sede del Congreso Nacional para exigir un proyecto de ley de salvataje financiero ante los 2.355 millones de guaraníes congelados tras el colapso de Ueno Bank.

Presidentes con algo en común: la prisión