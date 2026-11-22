Entre los votantes del PRO, el 85% cree que los precios subieron demasiado; el 45% de los libertarios opina lo mismo, según el estudio

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:02hs.

Un estudio de la consultora privada QSocial le pone un alerta roja a las posibilidades electorales de Javier Milei. “Puestos a elegir para los próximos dos años, el 75% de los argentinos prefiere que la economía se reactive aunque la inflación suba. Sólo el 17% prefiere que la inflación siga bajando”, precisa el informe. Y agrega un dato aún más relevante, que es que la preferencia atraviesa a todos los electorados. En ese contexto, entre los votantes del peronismo, el 100 por ciento tiene esa idea, lo cual es lógico, pero eso también se percibe en el 80 por ciento de los votantes del PRO, el 71 por ciento de los independientes y el 56 por ciento de los votantes de Milei. Es decir, el voto conservador también percibe que la economía está estancada y que reactivarla es más urgente que intentar contener los precios a como de lugar.

La consulta hace otra pregunta. Bajo el título de “La baja no se siente”, consulta si ¿Percibe que los precios aumentaron mucho, bastante, poco o nada en el último mes? El 77 por ciento consideró que subieron mucho o bastante, y sólo el porcentaje restante consideró que no aumentaron nada. En el detalle por votantes, de nuevo se ve paridad en ese análisis: el 85 por ciento de los votantes del PRO y los independientes creen que subieron mucho los precios; mientras, que entre los libertarios, el 45 opina lo mismo.