La cumbre de los presidentes de China, EE.UU. y Rusia presentó prioridades diferentes, pero dejó al anfitrión Xi Jinping como un estadista global al que acuden jefes de otras potencias

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:02hs.

Tres de los líderes políticos más poderosos del planeta tuvieron su gran cumbre, inédita hasta ahora: los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia -Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente- jugaron un juego de triángulo de relación, que no siempre termina bien.

La cumbre se llevó a cabo en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) en Shenzhen, ubicada en el sur de China. Y para quienes opinan que las casualidades no existen, Shenzhen es considerada especialmente por haber pasado de ser un bucólico y reducido pueblo de pescadores casi artesanales, a convertirse en una supermetrópoli futurista a la que muchos denominan la Silicon Valley de China. En las últimas cuatro décadas pasó de albergar a no más de 30 mil habitantes a tener arriba de 12 millones. Por su particular diseño fue declarada Ciudad Creativa por la Unesco. Y, a la vez, es considerada un centro mundial de la tecnología y la electrónica, ya que allí se establecieron varios gigantes tecnológicos globales como la muy reconocida Huawei, la empresa Tencent (los creadores de WeChat), un emporio líder mundial en drones como es DJI, el proveedor global de equipos de telecomunicaciones y dispositivos móviles ZTE y el fabricante de autos eléctricos BYD, uno de los principales proveedores de ese tipo de vehículos en Sudamérica. Todos ellos colosos tecnológicos, trascendentes en el pujanza actual del gigante asiático.

Allí se realizó la reunión de la Apec. También allí se estrecharon las manos tres de las personas más poderosas que digitan el destino del planeta.

Los países concentran los mayores arsenales nucleares y desempeñan papeles determinantes en los principales conflictos

La cita prevista en Shenzhen se convirtió en uno de los acontecimientos diplomáticos más singulares de los últimos años. Los tres dirigentes ya habían mantenido encuentros bilaterales, pero nunca se sentaron juntos en una misma mesa como jefes de Estado. La imagen, por sí sola, tuvo un peso político considerable: reunió a los responsables de Estados Unidos, China y Rusia, países que concentran los mayores arsenales nucleares y desempeñan un papel determinante en los principales conflictos y disputas estratégicas del momento.

Los tres mandatarios llegaron con prioridades diferentes. En ese sentido, la importancia de la reunión residió menos en sus conclusiones inmediatas que en la posibilidad de establecer un canal de comunicación directo entre tres gobiernos cuyas relaciones combinan cooperación, competencia y profunda desconfianza.

La cumbre se desarrolló, además, en un momento en que las instituciones multilaterales y los acuerdos internacionales atraviesan una etapa de presión. Las guerras en Ucrania e Irán, la disputa tecnológica entre Washington y Beijing y la desaparición de los últimos límites bilaterales al armamento nuclear estratégico entre Estados Unidos y Rusia reflejan una arquitectura internacional cada vez más condicionada por las decisiones de las grandes potencias.

El formato de la cumbre llevó a algunos especialistas a compararla con la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin definieron aspectos del orden europeo de posguerra.

El interés de Rusia en dicha reunión fue obvio: excluir a Europa de las negociaciones sobre Ucrania y demostrar, una vez más, que Moscú no puede quedar aislado en el escenario internacional.

El atractivo para el líder de Estados Unidos también fue evidente. “Trump está entusiasmado con esto por la pompa y el ambiente”, consideró Joseph Torigian, profesor asociado de la American University en Washington.

Según Torigian, Rusia es además el único país que sigue interesado en una clara división del mundo en esferas de influencia.

A pesar de que la Estrategia de Seguridad Nacional adoptada bajo la administración Trump describe al hemisferio occidental como una esfera de influencia estadounidense, Estados Unidos no está dispuesto a abandonar su apoyo a Taiwán.

Y la presencia de China en América Latina sigue siendo importante para Beijing.

Rusia se considera una superpotencia a la par de Estados Unidos y China —y las declaraciones oficiales chinas a menudo describen a Rusia como un igual—, “pero a puerta cerrada, ni los expertos chinos ni los líderes chinos consideran a Rusia una potencia igual a ellos”, afirma Marcin Kaczmarski, de la Universidad de Glasgow.

“El único país que los líderes y las élites chinas consideran verdaderamente a la par de China es Estados Unidos”, señala.

Según Kaczmarski, una cumbre trilateral realza el prestigio internacional de Beijing, al presentar a Xi como un estadista global al que acuden los jefes de otras grandes potencias.

Pero la posición de Trump en el escenario mundial también se ha vuelto menos segura tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

No fue una nueva Yalta en sentido estricto. Pero la comparación revela una inquietud real: que, en un mundo atravesado por guerras, rivalidades tecnológicas y una nueva etapa de incertidumbre nuclear, las decisiones de mayor alcance vuelvan a concentrarse en las capitales de las grandes potencias. El verdadero significado de Shenzhen dependerá menos de la fotografía de sus protagonistas que de lo que estén dispuestos a negociar, de los límites que acepten y, sobre todo, de quiénes queden fuera de la mesa.