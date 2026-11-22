El piloto argentino repitió su mejor resultado histórico en la categoría. El neerlandés de Red Bull brilló con una actuación magistral y sumó un nuevo triunfo. Pierre Gasly quedó quinto y Alpine cosechó importantes puntos

domingo 22 de noviembre de 2026 | 2:35hs.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. El argentino terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas y consiguió ocho unidades para Alpine, en una carrera que le permitió cortar una racha de varios Grandes Premios sin ingresar en la zona de puntos.

El piloto argentino tuvo una buena actuación en el circuito callejero estadounidense y volvió a terminar entre los diez mejores. De esta manera, se reencontró con los puntos después de su último resultado positivo en el Gran Premio de España, disputado en Madrid.

Con Las Vegas, Colapinto acumula 11 carreras con puntos en su trayectoria en la Fórmula 1, dos con Williams en 2024 y nueve con Alpine en 2026. Durante 2025, cuando también compitió para la escudería francesa, no consiguió unidades.

El primer resultado positivo del argentino llegó en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, cuando terminó octavo con Williams. Luego sumó en Estados Unidos, al finalizar décimo.

En 2026, ya con Alpine, consiguió sus primeros puntos en China y posteriormente tuvo actuaciones destacadas en Miami y Canadá. También puntuó en Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y España, antes de volver a hacerlo en Las Vegas.

Estos son todos sus resultados en zona de puntos:

Temporada 2024 – Williams

GP de Azerbaiyán: 8.º puesto (4 puntos).

GP de Estados Unidos: 10.º puesto (1 punto).

Temporada 2026 – Alpine

GP de China: 10.º puesto (1 punto).

GP de Miami: 7.º puesto (6 puntos).

GP de Canadá: 6.º puesto (8 puntos).

GP de España (Barcelona): 10.º puesto (1 punto).

GP de Gran Bretaña: 9.º puesto (2 puntos).

GP de Bélgica: 10.º puesto (1 punto).

GP de Italia: 9.º puesto (2 puntos).

GP de España (Madrid): 7.º puesto (6 puntos).

GP de Las Vegas: 8.º puesto (4 puntos).

Con este nuevo resultado, Colapinto suma 32 puntos en su carrera en la Fórmula 1: cinco con Williams y 27 con Alpine. El octavo puesto en Las Vegas representa un nuevo impulso para el argentino y una cosecha importante para la escudería francesa en el campeonato de constructores.