domingo 22 de noviembre de 2026 | 1:00hs.

El Museo Regional Aníbal Cambas guarda tesoros únicos, pero el arribo de un cuadro datado en 1618 y que Misiones anheló recuperar durante muchas décadas se transformó en un acontecimiento verdaderamente histórico.

“Esta imagen de la Virgen de Habiyú expresa cómo las misiones fueron un ejemplo emblemático de evangelizar la cultura. Cuando se evangeliza bien, no se anula, se amplifica. Este cuadro es una síntesis de lo que llegaba y de lo que estaba”, valoró el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, sobre la obra, surgida del talento del pintor guaraní Habiyú.

“Hay que decirles a nuestros niños que sepan de dónde vienen. Este cuadro se pintó hace 408 años acá, en lo que hoy es Posadas, en lo que hoy es Encarnación, por un artista que ya sabía cómo hacerlo y de qué manera, desde las artes visuales, podía expresar su cultura. Entonces, esto tiene un valor enorme que demuestra de qué manera tenemos que caminar y por dónde tenemos que ir”, resaltó, por su parte, el secretario de Cultura, Joselo Schuap.

Iris Gómez, Felicitas Barberan y Andrea Tschirsch.

Carolina Bulloni y Alexis Rasftópolo.

Un momento histórico que amerita estar presentes.

Keila Fontana, Gabriel Kirer, Ezequiel Saucedo y Franco Weber.