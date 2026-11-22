domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

La película ‘Retazos de la memoria’ incorpora lenguas indígenas, prácticas tradicionales y testimonios de quienes habitan el territorio amazónico.

La película ‘Retazos de la memoria’, filmada en la Amazonía colombiana, se proyectará hoy en La Estación, en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas.

El filme del realizador cordobés Juan Pablo Tobal sigue la historia de un artista que, tras intervenir en un sitio sagrado de una comunidad indígena, comienza a sufrir una misteriosa enfermedad, que la medicina convencional no puede tratar. La función será a las 20, en el Auditorio de la Tierra sin Mal, de La Estación, con entrada libre.

La cita con el cine contará con la presencia del director Tobal, quien compartirá con el público detalles de la realización de la película y del trabajo desarrollado junto a comunidades indígenas de la Amazonía colombiana.

La llegada de ‘Retazos de la memoria’ a Misiones establece un vínculo entre dos regiones de América del Sur donde la selva ocupa un lugar central en la vida de sus habitantes.