En el auditorio de la Estación en la Costanera de Posadas, la conferencia titulada Mitos y Arte presentó a la doctora Elsa Leonor Pasteknik, escritora e investigadora de los mitos y cultura misioneros, y, Juan Catalano, pintor, poeta, músico y artesano. El crossover de trayectorias y universos personales habilitó las reflexiones acerca de lo nuestro como patrimonio común y puso en el centro de la escena lo que suele permanecer en los bordes

domingo 22 de noviembre de 2026 | 5:15hs.

Catalano x Catalano, pintor, músico y poeta, contó acerca de su camino en el arte y en la vida. Fotos: Julian Grondona

Seres del río, criaturas del fondo del monte, presencias de la noche o de plena siesta calurosa, en estas tierras fronterizas los misterios cotidianos comparten plano con la tecno realidad.

Un silbido lejano pone los pelos de punta, porque es sabido que viene de cerca; de hombre a bestia, una metamorfosis en la fase redonda de la luna; la magia es paisaje tanto como el tornasol del atardecer en rosas naranjas o las manos de mujer que curan el empacho y el mal de ojo.

Del vaivén de las personas por las calles, del alma las cosas, de la inspiración y de los relatos populares charlaron dos maestros misioneros un sábado de mañana para traer al presente memorias de ayeres que no quedaron en el pasado si se transmiten y se cultivan, porque la cultura y la identidad es materia viva.

En el auditorio de la Estación en la Costanera de Posadas, espacio recientemente inaugurado, la conferencia titulada Mitos y Arte presentó a la doctora Elsa Leonor Pasteknik, escritora e investigadora científica de los mitos y cultura del folclore misionero, y, a Juan Catalano, pintor, poeta, músico y artesano con sensibilidad por lo humano y comunitario.

El crossover de trayectorias y universos personales habilitó las reflexiones acerca de lo nuestro como patrimonio común y puso en el centro de la escena lo que suele permanecer en los bordes.

Bajar la velocidad, darse el tiempo de encontrarse en las palabras, en el sentido de verse reflejado, de ser parte e inspirarse en las historias de los sabios fue uno de los ejes de este evento organizado por la Licenciatura en Folklore de la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Los protagonistas de esta cita fueron presentados con un video que resumió algunos de los hitos de sus carreras y los emocionó a la vez que motivó el aplauso del público.

Moderó la conversación César Bondar, coordinador de la licenciatura de la Unam.

Casa abierta

Juan Catalano contó sobre su camino de artista y su manera de entender la vida como hermandad y comunidad, una cosmovisión personal donde la empatía es medicina para la soledad.

Apenas tomó el micrófono recitó, “nunca olvidemos que a esta hora exactamente hay un niño en la calle, no dejemos que naufrague su corazón de increíble aventura de pan y chocolate, a esta hora hay un niño en la calle”.

Luego trazó el derrotero hacia su mundo de figuras del agua y de la tierra en colores primarios y en formas realistas o abstractas.

“Yo no era un prodigio y eso quedó constatado un día cuando era chico, yo estaba en la banda con mi papá, él un día de calor que estábamos en la vereda me pide que le traiga un vaso con dos dedos de vino, y yo le digo, ‘pero papá no entran dos dedos en un vaso’, y él le mira a mi mamá como diciendo ‘este chico…’ nada que agregar”, recordó para reírse con esta anécdota con los presentes.

En otra ocasión le pidieron que compre huevos, “en el camino los puse en el bolsillo, me entretuve y me senté y bueno… una sucesión de cosas así, entonces no había ningún tipo de expectativas, muy sincero era todo”.

“No me di cuenta de nada y pasó el tiempo, acá estoy pero creo que nunca llegué a madurar gracias a Dios”.

Ese niño con el que creció supo reconocer que los ríos y las orillas no tienen más dueños que los que allí habitan y buscan el alimento.

Las canoas, los peces, las villenas, las frutas gigantes como los soles para que no haya hambre están en sus cuadros en colores sin sutilezas.

Al referirse al proceso creativo explicó que lo primero que hace es pensar, en la mente construye la imagen, “después sigue dibujar, esa es la manera de ir acercándose a las cosas”.

Esta forma de componer lo comparó con los orígenes de sociedades y familias. “Antes el papá sentaba a los hijos y dibujaba cómo había que hacer algo, si querías cazar cómo lo hacías. Entonces, dibujar es acercarse a las realidades”.

“Si yo represento (en una pintura) una sandía exagerada… y es comida, lo que hace falta; es mi forma de tratar de ayudar”.

En la esquina de su casa converge un cosmos, los que pasan apurados, las paseras que le invitan frutas, los vecinos que comparten lo que tienen. “Mi casa está abierta, mi barrio es divino, la solidaridad que se vio en la pandemia me emociona, está en un triángulo que es mágico en el microcentro”, describió y marcó unos caminos a modo de cortada que van de costa a costa desde distintos puntos de la ciudad.

Otra frase que dejó el artista en el aire tuvo que ver con la composición cromática de su obra pictórica y su preferencia por los colores primarios y su simbolismo -tanto si se utiliza mucho o solo una pincelada, por ejemplo, el amarillo es oro en pequeña proporción-. “¿Es que quién soy yo para mezclar los colores?”, se preguntó y reflexionó, “si quizás el marrón, que es mejunje de colores, y que es para todos igual, no tiene clase social, es una mezcla”, interpretó.

La doctora Elsa Leonor Pasteknik contó acerca de su trayectoria y sus investigaciones en lugares remotos de Misiones. Foto: Julian Grondona

“Los mitos siempre van a existir”

Elsa Leonor Pasteknik dedicó gran parte de su vida a estudiar y a enseñar, doctora, investigadora del Conicet, conferencista internacional, conserva cientos de entrevistas en picadas y chacras de Misiones para rescatar saberes, costumbres y creencias de tierra adentro y que forman parte de una cultura que corre el riesgo de perderse si no se transmite.

Este trabajo de campo lo plasmó en sus publicaciones.

En el encuentro, Pasteknik, rememoró un pasaje de su historia como maestra de escuela que da cuenta de su compromiso con la enseñanza. Empezaba el ciclo lectivo y había inundaciones, “cruce a nado el arroyo El Persiguero y la Gendarmería me esperaba en la costa de Concepción de la Sierra, llegué y empezamos las clases, llevaba una muda de ropa en la cabeza, para cambiarme”.

La académica rescató este recuerdo para alentar a las nuevas generaciones a estudiar y a perseguir sus sueños, “siempre se puede”, destacó y leyó un manuscrito que preparó con un capítulo que duró años en los que sintió cómo en su tierra natal se la invisibilizaba.

En diálogo con El Territorio, Pasteknik, se refirió a las leyendas y mitos de nuestra región, “los mitos y leyendas van cambiando con el tiempo, y tenemos que saber que se perdió mucho a lo largo de la historia”.

Así detalló que de los mitos ancestrales de los pueblos primigenios de estos territorios, “no queda nada”.

Ya que estas creencias han sufrido modificaciones, olvidos y silenciamientos, primero con la llegada de los españoles, luego con las invasiones de los bandeirantes paulistas, “que mataron a cientos de tupíes y guaraníes”, y en sucesivo la invasión de Paraguay, “que si bien no fue tan grande como la de los portugueses también vino a modificar y desaparecer las creencias”.

Ya a finales del siglo XIX con el arribo de inmigrantes europeos a estos territorios, “ellos trajeron consigo su cultura y un bagaje de creencias y mitos, porque los mitos los hay alrededor del mundo. Por ello no tenemos que confundirnos, que los mitos no son ancestrales ni propios nuestros, sino que sufrieron toda una conformación, transformación y aún pululan”.

Teniendo en cuenta estas dinámicas del paso del tiempo y la construcción de cultura capa sobre capa, para sus investigaciones suele buscar los poblados más alejados de las ciudades, “hay lugares de Misiones donde de verdad no llega nadie, no hay influencias de radio o la televisión o las pantallas, cada vez hay menos cierto, pero aquí los relatos de la gente suelen ser más ‘puros’ o auténticos, en el sentido de que no llega la ciudad”.

“Voy a los obrajes, adentro del monte, y ahí hago las entrevistas, las grabo y hago fotos”.

Aun con toda la tecnología con que llenamos la vida en la actualidad, “de acá a Apóstoles nomás, tenemos las creencias de poras, mujeres que conozco que curan enfermedades, que ayudan a quienes fueron picados por la víbora”, precisó para ejemplificar acerca de que esta manera de ver la vida no está tan lejos.

La escritora marcó la importancia que tiene la circulación de estos relatos y saberes en las escuelas y en los jóvenes, “yo para nada estoy en contra de las tecnologías, me han propuesto trabajar con IA para entrenarla en estos temas; pero sí creo que las escuelas deben tener el espacio para transmitir esto que hace parte a nuestra cultura, porque si se olvida perdemos parte de nuestra identidad, de nuestro ser primigenio, por eso es bueno que en las familias se hable, que en las escuelas se hable, créase o no se crea, es una riqueza que compartimos y se debe proteger, porque Misiones es mágica y es por esto”.

“Hasta que no desaparezca la humanidad los mitos van a existir, así como existen los mosquitos”, concluyó con esta analogía que habla de un orden de las cosas desde la biología y desde la modificación de los hábitats, pero también de una superposición de mundos donde se corren los límites de lo real y lo fantástico. Un zumbido molesto o un aullido azabache son sonidos de la tierra litoral.





