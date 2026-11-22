domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

‘El cine según Philomena Cunk’, la miniserie creada por Charlie Brooker y dirigida por Al Campbell con la interpretación de Diane Morgan llegó a Netflix. Morgan interpreta a Cunk, una documentalista muy seria, que utiliza la ignorancia fingida como un bisturí para interrogar la historia del cine, sus mitos y sus vacas sagradas, el resultado, risas e incomodidad.