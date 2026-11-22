Philomena Cunk nos lleva por la historia del cine
‘El cine según Philomena Cunk’, la miniserie creada por Charlie Brooker y dirigida por Al Campbell con la interpretación de Diane Morgan llegó a Netflix. Morgan interpreta a Cunk, una documentalista muy seria, que utiliza la ignorancia fingida como un bisturí para interrogar la historia del cine, sus mitos y sus vacas sagradas, el resultado, risas e incomodidad.
¿Que opinión tenés sobre esta nota?
Me gusta
No me gusta
Me da tristeza
Me da alegría
Me da bronca
Te puede interesar
Últimas noticias