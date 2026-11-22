Elsa Leonor Pasteknik y Juan Catalano compartieron una conversación sobre creencias, saberes populares y formas de representar la identidad misionera

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Seres del río, criaturas del fondo del monte, presencias de la noche o de plena siesta calurosa, en estas tierras fronterizas los misterios cotidianos comparten plano con la tecno realidad.

Un silbido lejano pone los pelos de punta, porque es sabido que viene de cerca; de hombre a bestia, una metamorfosis en la fase redonda de la luna; la magia es paisaje tanto como el tornasol del atardecer en rosas naranjas o las manos de mujer que curan el ojeo.

Del vaivén de las personas y las calles, del alma de las cosas, de la inspiración charlaron dos maestros misioneros un sábado de mañana para traer al presente memorias que no quedan en el pasado si se transmiten.

En el auditorio de la Estación en la Costanera de Posadas, la conferencia titulada Mitos y Arte presentó a la doctora Elsa Leonor Pasteknik, escritora e investigadora de los mitos y cultura misioneros, y Juan Catalano, pintor, poeta, músico y artesano.

El crossover de trayectorias y universos personales habilitó las reflexiones acerca de lo nuestro como patrimonio común y puso en el centro de la escena lo que suele permanecer en los bordes.

Bajar la velocidad, darse el tiempo de encontrarse en las palabras, en el sentido de verse reflejado, pertenecer e inspirarse en las historias de los sabios fue uno de los ejes de este evento organizado por la Licenciatura en Folklore de la Facultad de Humanidades de la Unam y la Secretaría de Cultura de la Provincia. Moderó la conversación César Bondar, coordinador de la licenciatura.

Casa abierta

Juan Catalano contó sobre su camino de artista y su manera de entender la vida como hermandad y comunidad, una cosmovisión personal donde la empatía es medicina ante la soledad. Apenas tomó el micrófono recitó: “No olvidemos que a esta hora exactamente hay un niño en la calle, no dejemos que naufrague su corazón de increíble aventura de pan y chocolate, a esta hora hay un niño en la calle”.

Luego bosquejó el derrotero hacia su atmósfera de figuras del agua y de la tierra en colores vivos y en formas realistas o abstractas.

“De chico yo no era un prodigio, y eso quedó constatado un día de calor que estábamos en la vereda, yo ya estaba en la banda con mi papá, y él me pide que le traiga un vaso con dos dedos de vino... y yo le digo, ‘pero, papá, no entran dos dedos en un vaso’, y él le mira a mi mamá como diciendo ‘este chico…’, nada que agregar”, narró para reírse con los presentes.

“No me di cuenta de nada y pasó el tiempo y acá estoy, pero nunca llegué a madurar, gracias a Dios”.

Pasteknik expresó que los mitos y creencias son una riqueza compartida que se debe preservar. “Misiones es mágica”, dijo

Ese niño con el que creció supo reconocer que los ríos y las orillas no tienen más dueños que los que allí habitan y buscan el alimento. Las canoas, los peces, las villenas, las frutas gigantes como los soles para que no haya hambre están en sus pinturas.

Al referirse al proceso creativo explicó que lo primero que hace es pensar, en la mente construye la imagen, “después sigue dibujar, esa es la manera de ir acercándose a las cosas”. “Si yo represento una sandía exagerada... y es comida, lo que hace falta; es mi forma de tratar de ayudar”.

En la esquina de su casa converge el cosmos, los que van apurados, las paseras que le invitan algo de sus canastos, los vecinos que comparten lo que tienen. “Mi casa está abierta, mi barrio es divino, la solidaridad que se vio en la pandemia me emociona, está en un triángulo que es mágico. Es un microcentro”, describió y marcó con la mano unos caminos a modo de cortada que van de costa a costa.

Otra frase que dejó el artista en el aire tuvo que ver con la cromática de su obra pictórica y su preferencia por los colores primarios y sus simbolismos. “¿Quién soy yo para mezclar los colores?”, se preguntó y reflexionó, “si quizás el marrón, que es mejunje, y que es para todos igual, no tiene clase social”.

Los mitos siempre van a estar

Elsa Leonor Pasteknik dedicó gran parte de su vida a estudiar y a enseñar, doctora, investigadora del Conicet, conferencista internacional, conserva cientos de horas de entrevistas en picadas y chacras de Misiones para rescatar saberes, costumbres y creencias de tierra adentro y que forman parte de una cultura que corre el riesgo de perderse si no se transmite. Este trabajo de campo lo plasmó en sus publicaciones.

En el encuentro rememoró un pasaje de su historia como maestra de escuela en su juventud que evidencia su compromiso con la enseñanza. Empezaba el ciclo lectivo y había inundaciones, “crucé a nado el arroyo El Persiguero y la Gendarmería me esperaba en la costa en la zona de Concepción de la Sierra”. La académica compartió este recuerdo para alentar a las nuevas generaciones a estudiar y a perseguir sus sueños, “siempre se puede”, destacó y leyó un manuscrito con un capítulo que duró años en los que se sintió invisibilizada en su tierra natal.

En diálogo con El Territorio, detalló que de los mitos ancestrales de los pueblos primigenios de estos territorios “no queda nada” tal como eran, ya que se fueron perdiendo o modificando y transformando con el paso de los siglos, “es importante hoy seguir transmitiendo este legado, estos mitos y costumbres, porque es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, para que no se olvide”.

“Misiones es mágica, porque en lo cotidiano conviven las leyendas de estas criaturas como poras, lobizones, el Pombero, la Caá Yarí y tantos otros, hay lugares más alejados de la ciudad donde todavía son parte de la vida de la gente”, explicó.