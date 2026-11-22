Entre rey Thamus y el Funes de Borges se juega una de las preguntas que la inteligencia artificial le hace a nuestro tiempo

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Por Gisela Colombo

Escritora, docente, editora literaria

Nueve noches —cuenta Hesíodo— bajó Zeus del Olimpo para yacer con una titánide en las laderas de Pieria, lejos de los otros dioses. Cuando el año dio la vuelta y volvieron las estaciones, ella dio a luz nueve hijas de un mismo ánimo, sin otro cuidado en el pecho que el canto. Eran las Musas. La madre se llamaba Mnemósine, y su nombre no esconde ningún misterio: en griego quiere decir “memoria”. Los antiguos no dejaron esa genealogía librada al azar. Antes que la inspiración, antes que el arte, antes que el primer verso, pusieron el recuerdo. Todo lo que se crea, parecían decir, tiene una madre, y esa madre recuerda.

En un mundo sin libros, la idea no era una metáfora. Durante siglos la poesía griega no se leyó: se dijo en voz alta. Cuando la ‘Odisea’ empieza pidiéndole a la Musa que le hable del hombre de multiforme ingenio, el poeta no está cumpliendo con un adorno de oficio. Está rogando que no se le apague la memoria a mitad del camino. Invocar a las hijas era, en el fondo, llamar a la madre.

Pero hay en el mito una grieta luminosa que casi nadie se detiene a mirar. En el mismo poema que celebra su nacimiento, Hesíodo dice que las hijas de la Memoria vinieron al mundo para traer a los hombres el olvido de los males y una tregua para sus penas. La paradoja es tan exacta que parece deliberada: la memoria da a luz al olvido. Quien escucha un canto deja, por un rato, de cargar con sus desgracias. Los griegos intuyeron lo que la psicología tardaría siglos en formular: recordar y olvidar no son enemigos, sino las dos manos de un mismo gesto.

Mnemósine tuvo también una vida subterránea, más secreta. En tumbas del sur de Italia y de Grecia aparecieron unas láminas de oro, finas como hojas, grabadas hacia el siglo IV antes de Cristo y enterradas junto a los muertos como un mapa para el último viaje. Le indican al alma qué hacer al llegar al Hades. Verá primero una fuente junto a un ciprés blanco, y no debe acercarse a ella. Más adelante encontrará otra, de agua fresca, que mana del lago de Mnemósine: de esa sí debe beber. La primera era el agua del Leteo, el río que lava la vida hasta dejarla en blanco. Para el común de los muertos, el destino era olvidar; para el iniciado, la salvación consistía en recordar. Esa pareja de aguas dejó su huella hasta en el vocabulario. La palabra griega para “verdad”, alétheia, puede leerse como “aquello que no cayó en el olvido”. La verdad no era algo que se inventaba ni del todo algo que se descubría: era algo que se rescataba del río.

El viejo mito vuelve a hablarnos con una advertencia luminosa: la memoria que importa no es la que acumula, sino la que todavía es capaz de dar a luz

Fue Platón quien dejó caer la primera sombra de sospecha. En el ‘Fedro’, Sócrates cuenta que el dios egipcio Theuth le ofreció al rey Thamus la escritura como remedio para la memoria. El rey la rechazó. Lejos de fortalecerla, dijo, la escritura sembraría el olvido, porque confiarían en signos ajenos y dejarían de recordar desde adentro. La advertencia suena hoy con un eco inquietante. Les confiamos la memoria a los teléfonos, a las nubes, a buscadores que responden antes de que terminemos de formular la pregunta. Nunca la humanidad tuvo tanto archivo y, sin embargo, cuesta saber qué es lo que de verdad recordamos.

Borges imaginó el abismo opuesto. Ireneo Funes, el muchacho de Fray Bentos que después de una caída ya no puede olvidar nada, recuerda cada hoja de cada árbol y cada una de las veces que la vio. Pero esa memoria sin orillas lo deja inmóvil, incapaz de pensar, porque, escribe Borges, “pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer”. Funes no es Mnemósine: es su caricatura. Una memoria sin olvido no engendra Musas. Engendra un inventario.

Entre esos dos extremos —el rey que desconfía de la memoria prestada y el muchacho que no puede dejar de recordar— se juega una de las preguntas que la inteligencia artificial le hace a nuestro tiempo. Durante años, las máquinas fueron Funes: lo guardaban todo y no comprendían nada. Las herramientas más nuevas empiezan a ensayar otro gesto, más cercano al mito: no retener cada sílaba de una conversación, sino devolver lo que importa en el instante en que hace falta; recordar lo que se prometió, quién lo dijo, qué quedó pendiente; sostener el hilo de una historia aunque cambien las voces que la cuentan. Una memoria así no reemplaza al pensamiento, del mismo modo que la escritura no lo reemplazó. Le da, simplemente, un lugar donde apoyarse.

Quizás por eso los griegos tuvieron la sabiduría de imaginarla madre. Mnemósine no es un depósito ni un archivo. Es una fuerza que elige, que ordena y que, al ordenar, crea. Por eso sus hijas no son nueve bibliotecarias, sino nueve voces que cantan. En un tiempo en que todo queda guardado y casi nada se recuerda, el viejo mito vuelve a hablarnos con una advertencia luminosa: la memoria que importa no es la que acumula, sino la que todavía es capaz de dar a luz.