domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

El Padre Juan, quien fuera uno de los jesuitas que participó del ominoso éxodo del Guairá junto a Antonio Ruiz de Montoya, jamás abandonó su misión pastora en la selva.

Cobró fama y prestigio por curar enfermos de toda clase de males. Ya entrado en años, su notoriedad de cura sanador se extendió de tal manera que lo dignificaron Marangatú, Santo Caminante.

Su única comunicación con el mundo exterior fueron sus largas y amenas cartas con su hermana, quien seguía morando en Lima; y esta de aquel año comenzaba así:

“Querida hermana Beatriz. Hoy 20 de diciembre del año del Señor de 1680, comienzo por contarte algo jocoso: Ayer, uno de los visitantes, mostrándome un crucifijo me dijo: ‘Le traigo este payé para que lo bendiga’. El payé es parte de una creencia ancestral y pagana que no logramos desterrar entre los guaraníes, puesto que la siguen practicando en forma clandestina; con mayor frecuencia entre los más ancianos, como mi visitante de ayer que, por su edad, debe ser más viejo que yo. Asimismo, éste ha perdido la noción de la realidad, ya que parece confundirme con el Chamán. Aquel Chamán, que antes de nuestra llegada, actuaba como el curandero y el brujo que podía obrar entre el bien y el mal, anticipar acontecimientos, interpretar a dios, comunicarse con el diablo, e influir en el tiempo concediendo beneficios o males. Por todo eso a él también le decían ‘payé’, el hombre que sabe”.

“En la tribu, donde comenzamos nuestra obra misionera allá en el Guairá, el Chamán, por encima de todo eso, era el gran consejero del gran Mburuvichá, quien gobernaba con autoridad, prudencia y justicia por encima de todo orden terrenal. Al vencer a sus oponentes de otras tribus en la larga guerra intestina, por consejo del Chamán no aniquiló a sus adversarios ni los esclavizó; los integró en una gran confederación tribal basada en la solidaridad y bajo un régimen de derechos y obligaciones. De esta manera vivieron en paz hasta la llegada del hombre blanco. Así se comprende, hermana mía, que aquí en la selva como en la ciudad, los buenos gobernantes necesitan y deben tener sabios consejeros a su lado. Pero el payé, a su vez, es también un amuleto con poder sobrenatural que da suerte y éxito a quienes lo poseen”.