El deporte como espacio de aprendizaje: una mirada psicopedagógica

La disciplina trasciende los espacios escolares y clínicos tradicionales. Se ocupa de comprender cómo aprende un deportista, cómo se adquieren las habilidades propias de cada disciplina, qué procesos cognitivos intervienen en la ejecución de una acción y de qué manera pueden diseñarse estrategias metodológicas que favorezcan una formación más significativa y eficaz.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:42hs.

Cuando pensamos en el deporte, solemos asociarlo con el entrenamiento físico, la preparación técnica, la competencia y los resultados. Sin embargo, detrás de cada movimiento, cada jugada y cada decisión que un deportista toma, existe un proceso de aprendizaje en el que intervienen habilidades cognitivas, motrices, emocionales y sociales.

Es precisamente en ese espacio donde comienza a cobrar relevancia la Psicopedagogía Deportiva, un ámbito de intervención profesional en desarrollo que amplía los horizontes de la Psicopedagogía y lleva su mirada sobre el aprendizaje más allá de los espacios escolares y clínicos tradicionales.

Su principal objeto de intervención son los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el contexto deportivo. Se ocupa de comprender cómo aprende un deportista, cómo se adquieren las habilidades propias de cada disciplina, qué procesos cognitivos intervienen en la ejecución de una acción y de qué manera pueden diseñarse estrategias metodológicas que favorezcan una formación más significativa y eficaz.

Porque aprender un deporte no significa solamente repetir movimientos hasta conseguir una ejecución correcta. Implica observar, percibir, atender, recordar instrucciones, interpretar situaciones, anticipar respuestas, tomar decisiones y adaptar las propias acciones a un contexto que cambia constantemente.

Por ejemplo, un futbolista no solamente necesita aprender a conducir una pelota o realizar un pase. Debe, además, identificar a sus compañeros, reconocer los espacios disponibles, anticipar los movimientos de sus adversarios y decidir qué acción resulta más conveniente en cada situación de juego. En este proceso participan diferentes funciones cognitivas, como la atención, la memoria de trabajo, la percepción, la planificación y la flexibilidad cognitiva.

Desde esta perspectiva, el aprendizaje deportivo es, a la vez, aprendizaje motor y requiere experiencias de práctica, repetición, retroalimentación y ajustes progresivos que permitan consolidar nuevas habilidades.

¿Dónde interviene la Psicopedagogía Deportiva?

Su campo de acción es amplio y comprende diferentes espacios y actores que participan en la formación deportiva.

Con el deportista, acompaña los procesos de adquisición de habilidades, identifica posibles dificultades en el aprendizaje deportivo y propone estrategias para fortalecer los recursos cognitivos que demanda cada disciplina. Trabaja sobre la atención, la memoria, la planificación, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación frente a situaciones cambiantes del juego. Considera, además, las características individuales, la etapa evolutiva y los diferentes ritmos de aprendizaje.

Con los entrenadores y cuerpos técnicos, colabora en el diseño de estrategias metodológicas de enseñanza. Orienta sobre cómo formular consignas, organizar las actividades, graduar la complejidad de los ejercicios y ofrecer indicaciones acordes con las posibilidades cognitivas y evolutivas de los deportistas. Una consigna demasiado extensa o una actividad que presenta múltiples demandas simultáneas pueden dificultar la comprensión y la ejecución. Por eso, resulta fundamental pensar cómo se enseña, no solamente qué se enseña.

Con los equipos y planteles, acompaña el fortalecimiento de la comunicación, la motivación, la cohesión grupal, la tolerancia a la frustración y la utilización de estrategias para gestionar las emociones durante los entrenamientos y las competencias.

Con las familias, desarrolla espacios de orientación y formación para comprender el deporte como un proceso educativo. Acompañar no significa dirigir desde la tribuna ni trasladar al niño las expectativas de los adultos. Significa respetar sus tiempos, reconocer sus avances, valorar el esfuerzo por encima del resultado y comprender que cada deportista tiene necesidades y posibilidades diferentes. La familia cumple un papel fundamental en la construcción de un entorno de confianza, seguridad y motivación.

Con las instituciones deportivas, participa en el asesoramiento pedagógico, la elaboración de proyectos formativos, la capacitación de los equipos de trabajo y el diseño de propuestas que favorezcan la inclusión y el desarrollo integral. Puede intervenir en escuelas deportivas, clubes, pensiones deportivas y programas vinculados con el deporte, tanto como integrante de un cuerpo técnico como desde un trabajo externo e interdisciplinario, en articulación con entrenadores, preparadores físicos y demás profesionales.

La clínica psicopedagógica deportiva: entrenar las habilidades cognitivas

Otro espacio de intervención es la clínica psicopedagógica deportiva, donde se puede realizar una evaluación de los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje y el desempeño de una disciplina específica.

A partir de esa evaluación, se planifican propuestas de entrenamiento cognitivo vinculadas con las demandas del deporte que practica cada persona. Por ejemplo, se pueden diseñar circuitos que integren gestos técnicos con actividades de atención, memoria de trabajo, resolución de problemas y toma de decisiones.

No se trata de realizar ejercicios cognitivos aislados, sino de construir situaciones de aprendizaje que permitan trabajar esas habilidades en relación con las exigencias concretas de la práctica deportiva.

Esto cobra especial importancia cuando un deportista logra ejecutar correctamente una secuencia técnica durante un ejercicio, pero encuentra dificultades para utilizarla en una situación real de juego. Allí aparecen otras demandas: interpretar lo que sucede, seleccionar información relevante, anticipar alternativas y ajustar la respuesta en función de las circunstancias.

La intervención psicopedagógica permite analizar estas dificultades y diseñar estrategias específicas para favorecer la transferencia de los aprendizajes.

Respetar las particularidades de cada deportista

Uno de los aportes más importantes es comprender que no todos los deportistas aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. En un mismo equipo conviven diferentes experiencias, capacidades, formas de procesar la información y necesidades de aprendizaje.

Esto exige abandonar las propuestas únicas y pensar estrategias metodológicas flexibles, que contemplen las particularidades de cada persona y las características de cada etapa del desarrollo.

En el deporte infantil, por ejemplo, no podemos esperar que un niño de seis o siete años responda a las mismas exigencias técnicas, tácticas y cognitivas que un adolescente o un deportista profesional. Cada etapa tiene sus objetivos, sus posibilidades y sus propios desafíos.

Por eso, la Psicopedagogía Deportiva contribuye a construir entornos más inclusivos, donde las diferencias no sean entendidas como obstáculos, sino como aspectos que deben ser considerados al momento de enseñar.

Formar deportistas, pero fundamentalmente formar personas

No alcanza con preguntarnos cuánto entrena un deportista, qué técnica domina o cuántos partidos gana. Necesitamos preguntarnos, además, cómo aprende, qué estrategias utiliza para resolver situaciones, cómo procesa la información, qué apoyos necesita y qué condiciones le ofrecemos para desarrollar sus capacidades.

Porque el aprendizaje no ocurre exclusivamente en las aulas. Sucede en una cancha, durante un entrenamiento, en una competencia, en la relación con los compañeros y en cada experiencia que permite descubrir nuevas posibilidades.

El deporte también se enseña, también se aprende y también necesita una mirada pedagógica. Y es allí donde la Psicopedagogía encuentra un nuevo espacio para aportar, acompañar y transformar.

Lic. Nayibe Victoria Zampaca, M.P. 399

Lic. Florencia Gallardo, M.P. 916

Lic. Sara Adorno, M.P. 1016

Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Misiones