Ante la posibilidad de tormentas fuertes, la Dirección General de Alerta Temprana recomienda prestar especial atención a los Avisos a Corto Plazo (ACP) que emita el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lunes: tiempo bueno y calor agobiante

El arranque de la semana traerá un alivio en cuanto a las lluvias, con cielo mayormente despejado y ambiente caluroso bajo advertencia celeste en la capital provincial.

Tras una mañana templada de 21 grados, el termómetro saltará hasta los 32 grados de máxima, generando una sensación térmica sofocante cercana a los 40 grados en las horas de mayor insolación. No se esperan precipitaciones para este día, mientras que la radiación solar volverá a ser alta y el peligro de incendios seguirá en nivel bajo.

Martes: regresa la inestabilidad con aviso naranja

Para el martes rige una advertencia naranja en Posadas ante la llegada de nuevas lluvias y tormentas, acompañadas de cielo mayormente nublado.

El ambiente se presentará más cálido y húmedo, con una mínima de 22 grados y una máxima que apenas llegará a los 26 grados, moderando el calor de la jornada previa. Con vientos leves del noroeste, el índice UV descenderá a nivel moderado y el riesgo de incendios continuará bajo.

Qué tener en cuenta

Precaución al circular: tanto en la mañana de este domingo como durante el martes se esperan tormentas; conviene llevar paraguas y evitar calles anegables.

Cuidados frente al calor y el sol: el lunes el índice UV será alto y la térmica rondará los 40 grados, por lo que se recomienda hidratarse con frecuencia y usar protector solar.