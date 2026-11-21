Passalacqua anunció una nueva actualización salarial para jubilados, pensionados y retirados del IPS en noviembre y diciembre
En el marco del cumplimiento de la Ley VII N.º 103, el gobernador Passalacqua confirmó que los haberes previsionales correspondientes a noviembre tendrán una actualización con una base no menor a los índices de junio de 2026, mientras que para diciembre se tomará como referencia una base no menor a los índices de julio del mismo año.
La medida establece la actualización de los ingresos del sector pasivo de acuerdo con los parámetros previstos por la legislación, e incluso supera lo establecido en determinados tramos.
Por otra parte, con la liquidación de noviembre, los agentes activos de la Administración Pública provincial percibirán el segundo tramo del incremento salarial pautado, equivalente al 3,5%.
En tanto, el sábado 28 de noviembre estarán acreditados los haberes de la totalidad de los trabajadores activos y de los jubilados, pensionados y retirados de la provincia.