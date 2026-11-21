Passalacqua anunció una nueva actualización salarial para jubilados, pensionados y retirados del IPS en noviembre y diciembre

El Gobierno Provincial anunció una nueva actualización de los haberes de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS), en cumplimiento de la Ley VII N.º 103. Además, confirmó que los trabajadores activos percibirán el segundo tramo del aumento salarial acordado, equivalente al 3,5%. En tanto, los haberes de todos los trabajadores pasivos y activos, estarán acreditados el 28 de noviembre

sábado 21 de noviembre de 2026 | 20:45hs.

En el marco del cumplimiento de la Ley VII N.º 103, el gobernador Passalacqua confirmó que los haberes previsionales correspondientes a noviembre tendrán una actualización con una base no menor a los índices de junio de 2026, mientras que para diciembre se tomará como referencia una base no menor a los índices de julio del mismo año. La medida establece la actualización de los ingresos del sector pasivo de acuerdo con los parámetros previstos por la legislación, e incluso supera lo establecido en determinados tramos. Por otra parte, con la liquidación de noviembre, los agentes activos de la Administración Pública provincial percibirán el segundo tramo del incremento salarial pautado, equivalente al 3,5%. En tanto, el sábado 28 de noviembre estarán acreditados los haberes de la totalidad de los trabajadores activos y de los jubilados, pensionados y retirados de la provincia.

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