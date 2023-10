40 años de democracia

domingo 29 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Por Maurice Closs Senador Nacional y exgobernador de Misiones

Los de nuestra generación tenemos la suerte de haber entrado a nuestra juventud viviendo el advenimiento de la democracia.



Igual, de niño me quedan en la memoria los camiones del ejército cruzando la avenida San Martín, frente a mi casa, y el día que la comisaría se llenó de féretros.



En el frondoso Cuña Pirú habían abatido a varias personas, entre ellos al líder del MAM (Movimiento Agrario de Misiones), Pedro Oreste Peczak (hay quienes dicen que no fue allá).



Terminando la primaria, y siempre junto a mi padre Moncho Closs, empecé a caminar la política.



Recuerdo imborrable Alfonsín en la Bajada Vieja y los primeros pasos de Militancia Juvenil, pintando carteles, pasacalles, paredes y generando los primeros centros de estudiantes secundarios de Misiones.



Todo pasa tan rápido y es tan distinto, pero el paso del tiempo tiene un denominador común que es la democracia.



Ya no serán las reuniones en la Colonia con bailanta y choripán, hoy es tiempo de redes sociales, celular en mano y opiniones breves.



Atrás han quedado las largas horas de debates de la JR (Juventud Radical) o la JP (Juventud Peronista), en comités, bares, unidades básicas o la escuela, hoy apenas se debate en 140 caracteres, pero saben que, hay un denominador común, se debate y en democracia.



Cuarenta años de democracia es una de las mejores cosas que le ha pasado a la Argentina. Eso sí, quizá sea hora de hacer autocrítica desde la política.



Quienes ocupamos cargos públicos somos más responsables aún, en especial cuando del Estado soberano hablamos.



Argentina tiene muchas deudas pendientes que evidentemente la democracia no alcanzó para resolver.



Caso distinto es Misiones, somos una provincia que luce ordenada, pujante, desarrollada y más justa.



A quienes en democracia nos tocó el honor y la responsabilidad de ser gobernadores, tuvimos aciertos y errores, pero siempre Misiones fue una provincia de crecimiento y de paz.



El Estado misionero nunca se agrandó en demasía y el sector privado siempre se pudo desarrollar.



Viviendo en una realidad alejada y fronteriza, sufriendo asimetrías e injusticias a la hora de recibir la coparticipación federal, los misioneros nos supimos arreglar para crecer y progresar, y todo esto bajo el denominador común de la democracia.



Junto a mi padre, me inicié en el radicalismo, luego fue el tiempo fundacional del Frente Renovador. Primero acompañando a Rovira como jefe de Gabinete de Ministros -que fue mi primer cargo público en 2003-, luego gobernador y legislador, zanjando distancias, con una visión desde el interior de la Provincia, intenté sumar mi granito de arena para que Misiones hoy esté mejor.



A ver, como misionero, conforme de como la hemos llevado estos años en democracia, ahora, como argentino y habiendo ocupado cargos de relevancia, no queda más que admitir que demasiadas cosas quedan pendientes.



La democracia se gana y se construye día a día, y en estos tiempos electorales sí que está a prueba.



Tenemos que defenderla desde el lugar que nos toque, respetando a los que opinan distinto, participando, siendo personas de consensos y de paz, capaces de corregir y hacer las tantas cosas que quedan pendientes.



Llegamos a los 40 años de democracia sin interrupciones y en paz. Cuidemos la democracia, la paz y hagamos lo que debamos hacer para que Argentina vuelva a crecer.

