Alfonso Arrechea repasa el retorno de la democracia

domingo 29 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El abogado Alfonso Arrechea, sobrino del primer gobernador peronista de Misiones Claudio Arrechea, repasó cómo fue el proceso del retorno de la democracia en el país y en Misiones.



Contextualizó cómo Perón fue destituido el 16 de setiembre de 1955, para recordar primero que “luego de tres años de gobierno de los golpistas se votó y ganó, Arturo Frondizi con el apoyo oculto de Perón. Frondizi fue destituido por militares en marzo de 1962”.



Más adelante recordó todo el proceso. “El 7 de julio de 1963, se votó y ganó Arturo Illia de la UCR, que asumió el 12 de octubre. Y, el 28 de junio de 1966, el Ejército destituye a Illia y queda Onganía presidente ‘de facto’. Cuando Onganía quiere coronarse emperador, Lanusse toma el poder y planifica algo llamado Gran Acuerdo Nacional, una elección amañada para que pierda el peronismo, para lo que se estableció el balotaje”.



Asunción y caída

Alfonso Arrechea en su repaso añadió que “el 11 de marzo de 1973 ganó el peronista Cámpora, que llamó a elecciones y triunfó Perón, quien muere al año siguiente” y con ello, queda a cargo la vicepresidenta, su esposa María Estela Martínez.



Después, el 24 de marzo de 1976 se produce aquel golpe encabezado por Jorge Videla que toma el poder.



“Hace una gran persecución homicida y en 1982, el gobierno militar intentando recuperar popularidad apela al nacionalismo e invade Malvinas. Aunque fue un hecho muy apoyado por la ciudadanía, ya había reclamos populares en las calles, marchas, manifestaciones que, sumado a la derrota militar, hicieron renunciar al poder a los militares convocando a elecciones para el año 1983”.



La situación del peronismo

Alfonso Arrechea, en su repaso recordó que “el peronismo tenía una situación de aparente influencia de la ex presidenta Martínez, residente en Madrid que pretendió decidir la formula del PJ, aunque no logró; consagrándose, en el Congreso del Teatro Odeón a Luder-Bittel”.



A su vez, el radicalismo designó a Raúl Alfonsín-Martínez de la línea Renovación y Cambio más progresista que el tradicional “Unionismo” encabezado por Balbín.



Alfonsín, dueño de la campaña

De esta forma, sostiene que “en forma impensada e imprevista Alfonsín se adueñó de la campaña electoral recitando los postulados del Preámbulo de la Constitución Nacional con los que cerraba sus discursos.



Además, prometió eliminar el servicio militar obligatorio lo que caló en las madres por los 800 muertos de Malvinas. En su campaña no aparecían personajes cuestionables -pese a haber la UCR provisto 500 intendentes al golpe del 76”.



En cambio, observó que la campaña peronista careció de definiciones que lograran seducir al electorado y mostró elementos de prepotencia irritantes -famosa quema de ataúd por el sindicalista Herminio Iglesias- en el acto de cierre en avenida 9 de Julio.



En Posadas

En su repaso recuerda que, en Posadas, “Alfonsín hizo un acto que llenó la Bajada Nueva o avenida Roque Pérez, entre Rivadavia y la Usina. Nunca se reprodujo nada parecido, entre 50 a 80 mil personas”.



Luego añadió, “así asumió el gobierno Alfonsín en la Nación y Cacho Barrios Arrechea en Misiones dando comienzo a un período de estabilidad democrática con ciertos lamparones como las sublevaciones carapintada o el caciquismo en ciertas jurisdicciones”.

Abrazar y consolidar la democracia en el país Los hitos que marcaron a todos los mandatarios La economía, el talón de Aquiles de los gobiernos Con Alfonsín se refundó la democracia Julio César Humada en el recuerdo 20 años de progreso y 20 de retroceso Misiones: democracia y concordia 40 años de democracia Lo simple y lo complejo de la democracia El trayecto de Mario Losada en la política Una luz que se encendió en la adolescencia y no dejaré apagar “La memoria es el ejercicio de traer el pasado al presente, vital en la sociedad” Democracia afianzada y deudas pendientes De Tulo a Lalo Nuria Allou, de la detención ilegal al rol de Jueza penal Democracia y corrupción “Abrían la puerta de una patada y me apuntaban con sus armas largas” “¿Por qué papá está preso?”: una niñez avasallada y de sueños rotos Desafíos urgentes La mayoría de los misioneros nacieron en democracia