De Tulo a Lalo

Enero de 1983 llegó y la transición hacia la democracia, personalizada en el presidente de facto Reynaldo Bignone, se volvió más cercana, más real, más viable; las condiciones fueron las posibles entonces, lo único importante era recuperarla, reinstaurar el estado de derecho en el país. Se fijó la fecha del comicio el domingo 30 de octubre y los días resultaron pocos para la febril actividad de los partidos políticos, de las autoridades electorales y de los votantes sedientos de participación, todavía temerosos algunos, novatos muchos.



Tras una campaña intensa y con momentos que quedaron en la mística política nacional, Raúl Alfonsín se consagró presidente al conseguir el 51,7% de los votos y mayoría absoluta en el Colegio Electoral con 317 electores; en Misiones, Ricardo Barrios Arrechea accedió a la gobernación con lo justo, es decir 119.853 votos que en la jerga popular se tradujo como “la mitad más uno”, y mayoría propia en la Cámara de Representantes; el 80,15% de los ciudadanos habilitados sufragaron según algunas estadísticas mientras en otras se estableció el 82%; en Posadas, Fernando Elías “Tulo” Llamosas alcanzó la Intendencia Municipal, el Concejo Deliberante se conformó con Osvaldo A. Navarro, Víctor M. Velázquez Álvarez, Carlos W. Báez Torres, Antonio Velázquez, Mafalda C. Díaz, José L. Ríos, Josefina P. Onetto, Antonio Dal Pozzolo y Bienvenido Báez -tiempo después renunció y fue reemplazado por Damián A. Cura-.



Primera elección en democracia

El 3 de noviembre de 1985 se realizaron las primeras elecciones legislativas a nivel nacional, provincial y municipal.



El 6 de septiembre de 1987 se llevaron a cabo nuevas elecciones nacionales, se renovaron la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, de las legislaturas provinciales y concejos deliberantes, también se eligieron nuevos gobernadores en las provincias; en Misiones asumió la primera magistratura Julio C. Humada; en Posadas accedió a la Intendencia Osvaldo A. Torres y el Concejo Deliberante se organizó con Eduardo Fragueiro, Carlos Brajkovic, Carlos M. Freaza, Alf Cristian Nielsen, Elida M. Vigo, Raúl V. Rodríguez, Carlos R. Mattos, Susana B. Ríos de Souza y Carlos A. Giménez, después asumió una banca Cristóbal Coppa.



El 30 de noviembre de 1988 se sancionó la Carta Orgánica de Posadas, fueron convencionales constituyentes, en esa oportunidad, Alejandro F. Pajón, Juan C, Pagnini, Aníbal Foley, Mario Florentín, Pedro D. Cabrera, Hugo R. Salvador, Raúl A. Biazzi, Víctor Velázquez Álvarez, Rodolfo C. Cabral, Inocente S. Lezcano y Claudio Otaño Vilanova, entre sus disposiciones se estableció una actualización en el año 2008.



Al asumir la presidencia de la nación Carlos S, Menem en el año 1989, convocó al escribano Torres para conducir la Entidad Binacional Yacyretá, la municipalidad capitalina quedó a cargo del Presidente del Concejo Deliberante Eduardo Fragueiro hasta 1990.



El 8 de septiembre de 1991 se realizaron elecciones para renovar la mitad de los cargos de la Cámara de Diputados de la Nación, todos los gobernadores y cargos legislativos provinciales y municipales; durante cuatro fechas se cumplió con el deber cívico: 11 de agosto, 8 de septiembre, 27 de octubre y 1 de diciembre; fue la primera vez que Tierra del Fuego eligió autoridades provinciales; en Misiones consiguió la mayoría necesaria Federico Ramón Puerta; en la ciudad de Posadas se consagró Intendente Municipal Eduardo Fragueiro, el Concejo Deliberante se constituyó con Julio R. Daviña, Marcos D. Merchenski, María Ilda Fontora de Correa, José A. Lagable, Mario Florentín, Guillermo C. Molina, Ignacio J. Giménez, Domingo Morínigo, María Ester Issler, Daniel A. Vera, Gloria E. Llamosas, Marcelo Páez, Santiago A. Enríquez, María Nilda Sodá, Jorge B. Gómez, Miguel Olmedo, Jorge N. Escalante y Orlando O. Lucoski, asumieron como suplentes Inocencio Lezcano y Miguel Claro.



El 3 de octubre de 1993 se realizaron elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, en Corrientes se eligió gobernador y en nueve provincias no se llevaron a cabo.



El 11 de enero de 1994 se produjo un gran incendio en el edificio comunal, la destrucción fue total y las pérdidas incalculables desde cualquier punto de vista; ante los hechos el Intendente Fragueiro renunció al cargo, fue suplantado por el Presidente del Concejo Deliberante Antonio Barón Viana.



El 14 de mayo de 1995 se llevaron a cabo elecciones generales, Carlos Menem fue reelecto como Presidente de la Nación; en Misiones también fue reelecto Federico Ramón Puerta y en la ciudad de Posadas se consagró Intendente Municipal Carlos E. Rovira; el Concejo Deliberante quedó integrado por Enrique O. Daldovo, Nilda C. Brañas, Vicente E. Cristin, Olga B. Corvalán, Enrique Schmitz, Alex Schmikler Hahn, Pablo Martínez Pirez, Oscar N. Lukoski, Atilano Cabrera, Humberto Dlugokinski, Nélida Zalazar, Ramón Velázquez, Rubén Genesini, Alicia E. Kauderer y Clara Z. Polito, ante la renuncia de Schmitz asumió María C. Rottoli Laszecki



El 26 de octubre de 1997 se realizaron elecciones legislativas nacionales, las primeras bajo la reforma constitucional de 1994, a la renovación de cargos nacionales, provinciales y municipales se le sumó un gobernador por Corrientes.



Las elecciones generales del año 1999 se realizaron en 14 fechas, entre el 21 de marzo y el 24 de octubre, se renovaron 21 gobernadores, la mitad del Congreso Nacional, legislaturas provinciales y municipales, solo en 7 provincias se realizaron en simultáneo con las elecciones nacionales; Fernando de la Rúa triunfó en la presidencial; en Misiones Carlos Rovira accedió a la primera magistratura misionera con una mujer en la Vicegobernación, por primera vez, Mercedes Margarita Oviedo, a su vez fue el primer intendente capitalino en alcanzar constitucionalmente a ese cargo.



A partir del 2002

En Posadas resultó electo Intendente Municipal Juan Manuel Irrazábal, en marzo de 2002 renunció y el cargo fue cubierto por César H. Hobecker - presidente del Concejo Deliberante - hasta noviembre del mismo año, cuando también renunció al cargo y fue reemplazado por Oscar H. López, quien culminó la gestión.



El Concejo Deliberante de Posadas se conformó, inicialmente, con Horacio Hobecker, Oscar López, Ricardo Schiavoni, Nilda Brañas, José Garzón Maceda, Eleonora Vigo, Aníbal Velázquez, Pablo Martínez Pires, Juan J. Villalba, Hugo C. Benmaor, Enrique C. de Arrechea, Osvaldo A. Navarro, María Cecilia Nevot y Juan C. Mancini, cuando de Arrechea renunció asumió Josefina Rojas de De Bosco Demarchi.



A partir del año 2001 la composición legislativa local fue la siguiente: César H. Hobecker, Oscar López, Maris R. Esquivel, José Garzón Macena, Aníbal Velázquez, Héctor R. Rodríguez, Eleonora Vigo, Fernando E. Llamosas, Osvaldo A. Navarro, Hugo C. Benmaor, Luis F. Dei Castelli, Nora G. Márquez, Juan J. Villalba y Ángel R. Repetto; ante el fallecimiento de Llamosas asumió Jorge B. Gómez, poco después la concejal Maris R. Esquivel renunció y fue reemplazada por José A. Domínguez; cuando Hobecker asumió la Intendencia tomó su lugar José M. Schuap, a su vez cuando López reemplazó a su par en el Ejecutivo Municipal ingresó a la banca Juan A. Fragueiro.



El 27 de abril de 2003 se realizaron elecciones generales a nivel nacional, ninguno de los candidatos consiguió la cantidad de votos para obtener la presidencia, se estableció el 18 de mayo de ese año para la concreción de un balotaje o segunda vuelta entre los dos primeros, como lo establece la Constitución Nacional; sin embargo, cuatro días antes uno de los contendientes “se bajó” y automáticamente Néstor Kirchner se consagró Presidente de la Nación; en Misiones resultó reelecto gobernador Carlos Rovira y en la ciudad de Posadas triunfó Jorge O. Brignole.



El Concejo Deliberante quedó integrado por Héctor R. Rodríguez, Héctor Barreyro, Ángel Repetto, José Garzón Maceda, Juan A. Fragueiro, Ana M. Irrazábal, José A. Domínguez, Jorge B. Gómez, Nora G. Márquez, Osvaldo A. Navarro, Luis F. Dei Castelli, Telmo O. Cabrera, Silvia L. Risko y Juan A. Galarza; cuando Garzón Maceda dejó su lugar asumió Héctor R. Vallejos; cuando se produjo la renovación legislativa del año 2005 la composición del cuerpo fue: Galarza, Vallejos, Cabrera, Risko, Gómez, Navarro, Irrazábal, Barreyro, Carmen V. Godoy, Octavio Loyola, Mónica Saldaña, Humberto Schiavoni, José A. Zárate y Enrique de Arrechea, por la renuncia de Schiavoni asumió Norma Díaz Da Silva.



El 28 de octubre de 2007 se concretaron nuevas elecciones generales, por primera vez en el país una mujer alcanzó la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner; en Misiones se consagró Maurice Closs como gobernador y en la capital provincial Orlando R. Franco asumió el Ejecutivo Municipal; en el Concejo Deliberante se incorporaron, en reemplazo de los que finalizaron mandato, Felisa Gottschalk, Miguel A. Pintos, Eleonora Vigo, Ana M. Irrazábal, Ricardo Skanata, Raúl Fortte y Graciela Krujoski.



En 2009 se concretaron elecciones legislativas, el Concejo Deliberante de Posadas que conformado por Felisa Gottschalk, Ricardo Skanata, Hernán Damiani, Miguel A. Pintos, José Moglia, Eleonora Vigo, Ana M. Irrazábal, Graciela Krujovski, Carlos Báez, Lucio Mariani, José Almirón, Ramón Velázquez, Raúl Fortte y Gabriel Nielsen.



En el mismo acto eleccionario se eligieron catorce Convencionales Constituyentes - titulares y suplentes - para proceder a la revisión de la Carta Orgánica Municipal, resultaron electos Rolando Kegler, Elena Gronovich, José L. Miérez, Carlota E. Stockar, Laura S. Ramos, Renard N. Cura. Aníbal Velázquez, Carlos Constristano, Ramón H. Salazar, Lloyd J. Wickstrom, Gloria Llamosas, Germán Bordón, Raúl A. Dalmau y Rossana A. Barrios; las sesiones comenzaron el 7 de diciembre de 2009 y finalizaron el 26 de octubre de 2010, fueron once encuentros; la renovada Carta Orgánica se juró en la última sesión del Concejo Deliberante del año 2010.



El 23 de octubre de 2011 se llevaron adelante elecciones generales, Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta como primera mandataria nacional; en Misiones Maurice Closs fue reelecto y en Posadas también alcanzó la reelección, por primera vez en la historia institucional democrática local, Orlando Franco.



El Concejo Deliberante estuvo formado por Magdalena Solari, Fabián Florentín, Claudina Deglise, Laura Duarte, Cristian Humada, Pablo Velázquez, Rolando Rubleski más los siete concejales que siguieron en sus bancas del período anterior.



Las elecciones legislativas nacionales de 2013 se realizaron el 30 de junio en nuestra provincia, en Posadas resultaron electos concejales Julio Vivero, Santiago Enríquez, Martín Arjol, Ariel Pianesi, Daniel Amarilla, Gabriel Nielsen y Alejandro Velázquez, se incorporaron a igual número de pares que continuaron su mandato en el Concejo Deliberante.



En las elecciones generales realizadas el 25 de octubre de 2015 alcanzó la presidencia nacional Mauricio Macri; en Misiones accedió al cargo de Gobernador Hugo Passalacqua; en Posadas triunfó Joaquín Losada y el Concejo Deliberante incorporó a siete concejales: Fernando Meza, Natalia Giménez, Andrés Mutinelli, Manuel Sánchez, Francisco Fonseca, Juan Rossberg, Miguel A. Acuña, que se sumaron a Julio Vivero, Santiago Enríquez, Ariel Pianesi, Martín Arjol, Alejandro Velázquez, Daniel Amarilla y Gabriel Nielsen



En 2017 se produjo la renovación de bancas legislativas, se invistió como concejales posadeños a Diego Barrios, Maximiliano Florindo, Pablo Velázquez, Anahí Repetto, Mario Alcaraz, Rolando Olmedo y Martín Arjol en reemplazo de los que habían cumplido el mandato de cuatro años, cuando Barrios renunció asumió Marcelo Julién.



El 27 de octubre de 2019 se concretaron elecciones generales que consagraron a Alberto Fernández como presidente de la república; con fecha 2 de junio se habían llevado adelante en Misiones, se consagró como gobernador a Oscar Herrera Ahuad; en Posadas el triunfo fue para Leonardo “Lalo” Stelatto; el Concejo Deliberante sumó a Facundo López Sartori, Marlene Hayslery, Ramón Martínez, Fernando Meza, Mariela Dachary, Francisco Fonseca y Rodrigo de Arrechea, los que se sumaron a los ediles en mandato Mario Alcaraz, Anahí Repetto, Rolando Olmedo, Pablito Velázquez, Martín Arjol y Maximiliano Florindo. Leonardo “Lalo” Stelatto fue reelecto intendente de Posadas en este 2023.

En las Legislativas del 6 de junio de 2021 los siete ediles electos por Posadas fueron Horacio Martínez, María Eva Jiménez, Daniel Vancsik, Malena Mazal, Pablo Velázquez, Santiago Koch y Pablo Argañaraz en reemplazo de los pares salientes.



El pasado 7 de mayo del corriente año los misioneros cumplimos, una vez más, con el deber ciudadano, alcanzó la gobernación provincial Hugo Passalacqua y en Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto fue reelecto, en tanto se incorporarán al Concejo Deliberante Jair Dib, Luciana Scromeda, Héctor Cardozo, Laura Traid, Samira Almirón, Judith Salom y Valeria Gómez de Oliveira.



Recordemos que Posadas cuenta con la Defensoría del Pueblo, un organismo de control autónomo e independiente, creada por la Carta Orgánica Municipal en 1988; Entró en vigencia en 1991 cuando asumió el primer Defensor del Pueblo Luis Jacobo.

