La fortaleza de Misiones ante los nuevos desafíos

En la implementación del plan de shock del presidente, la dolarización y la eliminación del cepo cambiario parecen haber sido postergadas, lo cierto es que la dolarización no contaba ni para los empresarios ni para el mercado un gran consenso, especialmente por no disponer la economía argentina de las reservas -dólares- suficientes para implementarla.



El decretón, DNU, anunciado este 20 de diciembre (cuyo tratamiento no será antes de marzo/abril por el Congreso) cuestionado por ilegitimidad constitucional con varias presentaciones judiciales, con 366 artículos, modifica 300 leyes, dada la cantidad de leyes involucradas, sería más republicano que pasara por el Congreso, el Ejecutivo evalúa plebiscitarlo sabiendo que no es vinculante en términos legal-administrativo , sí lo es en términos políticos, dicho instrumento (DNU) desregula la economía en combustibles , servicios, alquileres, prepagas, cielos abiertos, conversión en sociedades anónimas de empresas del estado para permitir su privatización, derogación de la promoción industrial, régimen de exportación e importación modificación del régimen laboral y condiciones de despidos, y muchas modificaciones más que veremos sus detalles en los próximos días.



Lo que viene

Lo que se viene para los próximos meses es un deterioro para el grueso de la población de las actuales condiciones económicas, es decir: mayor inflación, salario real en baja, menor consumo, menor actividad económica, baja del índice industrial, desempleo, subempleo, aumento de la pobreza, fricción social, etcétera, hasta que se vislumbre -según prevé el nuevo gobierno- la estabilización de la economía. Esta realidad afectará a la clase media, deteriorando su condición de tal.



La desaparición de los acuerdos de precios y el salto en el tipo de cambio oficial produjeron aumentos, en algunos alimentos superan el 70%, en los primeros 20 días del mes, llevará la inflación de diciembre al orden del 30%. Desde el 1 de enero se retirarán, según DNU (y luego de las audiencias públicas exigidas por ley), los subsidios a los servicios, o sea que la inflación para los próximos meses va ser de dos cifras mensuales, los salarios y las jubilaciones con la cuestionada formula de actualización que quedará sin efecto en febrero 2024, a la fecha no tienen equiparación, los primeros esperan ser tratados en paritarias cuando se habiliten, o sea: baja del salario real, baja del consumo, baja recaudación. Todo esto conforma un cuadro de una actividad económica menguada, a la baja. Como lo dijo el presidente inflación con recesión (depreflación).



Los desafíos

Ajustar el gasto público en 5 puntos porcentuales no será sencillo. Se promete hacerlo a partir de un recorte en el gasto de “la política”, una reforma del Estado y la eliminación de la obra pública, entre otras medidas.



Para tener como referencia, el gasto en personal de toda la Administración Pública Nacional fue en el acumulado a octubre 2023 de 2,9 mil millones de pesos, el 1,8% del PBI.



Si bien se espera un fuerte recorte en salarios y empleo público a partir de reformar el Estado que parece asomar, difícilmente este rubro pueda disminuir significativamente.



El gasto en capital, donde se imputa la obra pública, representó a octubre 1,2 % del PBI, eliminarlo, junto con la apertura de la economía (con un dólar importación alto), desencadenarían un efecto de ‘tobogán’ en la economía en general e incrementará-en el corto plazo- la decadencia en la calidad de vida, aumentará la demanda de viviendas, infraestructura, de obras de energía, de agua potable, de vías de comunicación, etcétera, la industria se verá -nuevamente- impactada, ya que la apertura indiscriminada e instantánea al mercado internacional las pone en un nivel de desigualdad y debilidad ante los dueños históricos de la tecnología y la innovación ya no se trata de eficientismos, estas corporaciones gigantes superproductores de MOI -manufacturas industriales baratas- están ávidos de nuevos mercados, con la posibilidad de ‘colmar’ de productos.



Por otro lado, las medidas priorizan el comercio de comodities -tipo cambio- es decir, se profundiza la primarización de nuestra economía, lo que para el crecimiento es poco recomendable, ya que vendemos ‘naturaleza’ y compramos ‘trabajo más tecnología de otras naciones’, esto nos mantendrá subdesarrolladas (vendemos a 500 dólares /tonelada, compramos a 3.000 dólares/tonelada). He aquí la importancia de la producción industrial propia con desarrollo de tecnología e innovación (por ejemplo, Arsat), en particular muchas pymes corren riesgo de desaparecer, además también se desequilibraran ingresos, en términos de alcanzar el equilibrio fiscal, ya que el gasto en capital genera un efecto catalizador en la actividad económica, algo que se conoce como efecto multiplicador.



Es abundante la evidencia de que el gasto en capital tiene multiplicador mayor a la unidad, lo que significa que por cada punto que crece este gasto, la actividad crece en forma más que proporcional, además la reducción de efecto multiplicador impactará en la reducción de la recaudación (IVA, Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, etcétera).



Las gestiones desde Misiones

El gobernador Hugo Passalacqua le ha planteado al presidente la preocupación por el Fondo Especial del Tabaco, el Fonid y las economías regionales.



Por otro lado, la baja de las retenciones a la yerba y al té es auspiciosa, pero la degradación del Inym (DNU) es ruinosa, permitirá a los ‘grandes jugadores’ mayores posibilidades de manejar el mercado en detrimento de los productores pequeños, por lo que el proyecto del ingeniero Carlos Rovira de crear el Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym) significa la defensa de la familia yerbatera, la defensa de los productores y el producto de nuestra tierra, necesario para mantener la equidad precio-producto-pago, refirma soberanía misionera, es políticamente contundente, oportuno y acertado.



En turismo

El turismo -desregulado en DNU- en toda la extensión provincial está en plena consolidación y crece mostrando una verdadera industria -a pesar de la baja de algunas políticas- y de la escalada de precios, tras un periodo de acomodamiento, todo hace suponer que se mantendrá en esta tendencia, por otro lado, nos quedan otras producciones importantes de base en nuestra economía provincial, como lo es la forestoindustria, que deberá afrontar retenciones para exportar, siendo que no se trata de productos a granel (como el trigo o el sorgo), lo que debe sumar además gastos de traslado -logística-, armado de paquete, etcétera, perjudicándose y la hace mucho menos rentable respecto de los granos.



La ‘corrección’ (devaluación de peso) cambiaria trae como consecuencia una competitividad modificada con los vecinos, o sea la disminución del ‘comercio de frontera’ en poblaciones vinculadas a los países limítrofes que debemos sumar a los efectos decreciente de la actividad económica.



Misiones con fortaleza

Nuestra provincia tiene fortalezas, es una de las pocas que no tiene deudas en divisas y con una buena administración, por lo que será necesario no seguir desde el país interior subsidiando con nuestras carencias el bienestar del ‘puerto’ del ‘país central’ (energía-infraestructura), por lo que los desafíos siguen vigentes.



Es decir, concretar los objetivos por lo que se viene gestionando, en este sentido la Nación no puede ni debe desconocer nuestras circunstancias actuales, deberá cumplir con los compromisos de equidad histórico, no puede tirar la crisis nacional sobre las provincias más postergadas en términos de coparticipación, infraestructura, posición geopolítica.

Hay expectativas pero se exigen resultados

La asunción de una nueva etapa de gobierno, el cual ha sido votado por amplia mayoría con sus propuestas de ajuste, dolarización, eliminación del cepo, eliminación del déficit fiscal, etcétera, genera la ilusión y la esperanza de las mayorías de que van a venir cambios y medidas para adecuar la economía, sacar la cantidad de población bajo la línea de pobreza, solucionar y potenciar nuestras actividades productivas, los emprendimientos, asegurar un empleo, y además asegurar un valor real a los ingresos económicos a todos, a la vez se hace fundamental fortalecer los pilares institucionales y el estado de derecho.



El equilibrio de las variables macroeconómicas es siempre deseable, auditar la calidad del gasto achicando el déficit es necesario, ahora esto no resuelve el problema central que es la falta de divisas (los ingresos) para esto es necesario salir por la vía del crecimiento.



Es de esperar -según la propuesta del gobierno nacional- que se reduzca la población bajo la línea de pobreza, se aumente el acceso de la población a bienes y servicios, se mejore el salario ‘real’, y en el que el acceso a salud, educación y seguridad estén garantizados. Para esto la sociedad extiende sus expectativas y sus sueños, espera (cada vez menos tiempo) de los nuevos gobernantes, de la clase dirigente señales en este sentido (existen núcleos de la población que no pueden esperar por estar sumidos en la pobreza), la misma deberá dar soluciones a la población toda, que admitirá una etapa acotada de ‘vacas flacas’ -ya que viene de años de sacrificios- bajo la esperanza de un tiempo futuro mejor. Lo que nos enseña la historia es que cada población tiene su tempo, que las sociedades no extienden ni mantienen por siempre esta fe, estas ilusiones y esperanzas en las metas que espera se concreten, es decir las expectativas positivas no son eternas, eso implica que exigirá resultados, al margen de nuestra concepción respecto de cuál es el modelo económico adecuado, y cuáles serían las soluciones aplicables para la salida exitosa, todos necesitamos vivir en una Argentina en condiciones de una vida digna.



* Integrante del Movimiento Industrial Misionero (MIM)

