Más desafíos para la forestoindustria

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Estamos concluyendo un año y una etapa de grandes desafíos, actualmente el equipo de trabajo del cual formo parte está en proceso de poner en marcha grandes plantas industriales en Misiones y Corrientes, modernas industrias que marcarán un hito tecnológico, que para comparar con otro hito similar debemos ir tres décadas atrás.



Vale acotar que este proceso de renovación tecnológica que involucra nuevas plantas que van desde la producción de compensado, aserrado, equipos de afilaciones industriales, plantas de energías térmicas y eléctricas, equipos de procesamiento de biomasa forestal y otros, se realizó en un escenario de trabas hasta el hartazgo, de impedimentos y burocracia que a punto estuvo de detenerse todo, muy pocos, quizás solo un par, fueron los funcionarios que se pusieron a disposición de los empresarios para intervenir en favor de los inversores y agilizar trámites, se gastó más tiempo y recursos viendo y estudiando las trabas que se modificaban cada día, resoluciones que en horas eran reemplazadas por nuevas, que estudiando los proyectos en sí mismo, es por eso que hoy celebramos las desregulaciones a las importaciones.



Sobre las medidas

La gente que no está en el rubro industrial no lo sabe, pero llegamos a poner en riesgo maquinas, procesos productivos y cumplimientos con clientes por no contar con repuestos que costaban migajas y todo por la desidia, desinterés e ignorancia de funcionarios incompetentes que haciendo uso de su discrecionalidad podían autorizarte hoy, en dos semanas o cuando se les cantaban las ganas la importación de repuestos o insumos claves.



Si bien, como manifesté antes, hay medidas que vemos como positivas en la nueva administración, también hay otras que evidencian improvisación y desconocimiento del sector industrial maderero y para poner en contexto a qué me refiero voy a enunciar una frase que me enseñó un amigo: ‘El negocio de la madera es un negocio de milímetros y centavos’, esto quiere significar que cualquier alteración en la cadena productiva, sea en los costos o en impuestos o retenciones nos deja totalmente descolocados, nos quita competitividad y desalienta el crecimiento.



La exportación

Sabemos que el futuro está en la exportación, pero reconocemos que muchas empresas se han retirado de los mercados externos por la caída en la demanda, los bajos precios y en consecuencia la pérdida de rentabilidad, volver a ocupar un lugar en la torta del mercado global va a requerir de esfuerzo, de ingenio y talento, esos ingredientes los pondremos desde el sector pero requerimos de manera indispensable que desde el Estado nos den pista para decolar o el 2024 nos encontrará a todos peleando por dos mangos en un mercado interno que a todas luces se ve deprimido y con baja demanda.



La competencia

Nuestros competidores en están carrera mundial, están equipados con modernas tecnologías, con personal entrenado y con reglas claras de juego, ellos ya están en carrera, nunca se fueron de los mercados, nosotros una vez más debemos intentar ingresar con una parte de esta torta y requerimos como algo indispensable que nos liberen de las trabas y los impedimentos.



El sector forestoindustrial siempre fue optimista, y no puede no serlo quien para cosechar su materia prima debe aguardar 15 o 20 años, no puede no serlo quien para formar un recurso humano demora de 3 a 5 años de entrenamiento, no pude ser pesimista quien se desempeña en una actividad donde se requieren ingenieros especializados, técnicos altamente competentes, operarios entrenados y todo en gran cantidad, es por eso que esperamos al 2024 con la ilusión de que nos dejen trabajar, no pedimos más.

En modo gasolero arranca el 2024 Milei está dispuesto a ir a fondo con sus medidas Sindicatos encaran una gran responsabilidad para el 2024 “Milei miente cuando dice que las medidas económicas son para bien” Hacia adelante, la única dirección que conocemos los misioneros Balance de Misiones 2023 y proyecciones 2024 La medida cautelar en defensa del Inym espera dictamen La fortaleza de Misiones ante los nuevos desafíos Anticipan un año duro para el comercio e industria posadeña Termina un año con subas de todos los productos, como el gas Anticipan un escenario incierto y preocupante en el sector forestal Revertir las retenciones es la base del trabajo para el 2024