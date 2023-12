Hacia adelante, la única dirección que conocemos los misioneros

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Por Hugo Passalacqua Gobernador de Misiones

Se va 2023, un año con dificultades en muchos sentidos y que se complejizó aún más en su ocaso. A los vaivenes económicos que debimos afrontar los argentinos a lo largo de estos doce meses, en diciembre se le sumaron la volatilidad propia del proceso de transición en el poder y posteriormente la incertidumbre que siempre trae un nuevo programa socieconómico a nivel nacional.



En paralelo, Misiones también tuvo recambio de autoridades, aunque con un panorama completamente diferente: me tocó asumir funciones con la tranquilidad de suceder al doctor Oscar Herrera Ahuad, quien se despidió del cargo como el gobernador con la mejor imagen de todo el país.



Vaya si la vara está alta. La mención vale doble si se tiene en cuenta el escenario inflacionario que lo acompañó durante estos cuatro años, con el agravante del parate de la actividad y la delicada situación sanitaria que significó la pandemia. A pesar de todos los condicionamientos, sorteó la situación con éxito, en base a una gestión austera y sensata, extremando el cuidado de los recursos y con el foco puesto en las necesidades de la gente.



No obstante, más allá de los méritos y atributos del querido Oscar, la realidad misionera trasvasa la sumatoria de nombres propios: no se puede explicar sin considerar el profundo proceso transformador que comenzó hace veinte años con el Frente Renovador de la Concordia, que ha puesto el corazón y las manos de la gestión a trabajar incansablemente en el bienestar de los misioneros y las misioneras de a pie; administrando el dinero público con prudencia y respeto. Un camino que bajo la conducción del ingeniero Carlos Rovira se ha recorrido y se recorre a paso firme y con valentía al mismo tiempo, en pos de un Norte que nos lleva a los misioneros hacia el progreso común.



Las cuentas en orden

Gracias a esa filosofía finalizamos el 2023 con las cuentas en orden. En un diciembre fatídico, en el que algunas provincias pagaron aguinaldos en dos partes, Misiones lo abonó en tiempo y forma. Ayer, en tanto, se depositaron los haberes del mes a todos los empleados y jubilados de la administración pública. Una sana costumbre que se repite desde hace años, pero que es importante remarcar, ya que lamentablemente no sucede así en todo el país.



En un contexto de crisis nacional como el que atravesamos este año -que hasta el análisis más optimista indica que se profundizará el año que viene-, la Provincia tiene como deber brindar certezas y previsibilidad a su gente en todo lo que esté a su alcance. Es por ello que en 2023 se reforzaron los programas Ahora, con la incorporación de algunos nuevos, como el Ahora Taxi. En ese sentido, tuve la alegría de anunciar días atrás la continuidad de todos los programas Ahora, consciente de que es una iniciativa que se acopló de forma natural a los hábitos de consumo de los misioneros y que se convirtió en una herramienta que lleva tranquilidad en una realidad económica sumamente cambiante.



La seguridad también fue uno de los puntales del año que pasó, con la inauguración del modernísimo edificio del Centro Integral de Operaciones del 911, un hito a nivel tecnológico en la región. Asimismo, se adquirió más de un centenar de móviles policiales para renovar la flota con unidades 0km y se extendió la red de videovigilancia, ratificando la mirada federal que tiene el Estado provincial a la hora de cuidar a su gente. Se le sumó, además, la optimización en la formación de los recursos humanos, ya que se inauguró el edificio de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad, lo que permitirá tener una Policía más cercana al vecino y mejor preparada para las contingencias diarias.



Producción

En materia productiva, en Andresito se puso en funcionamiento el molino yerbatero más grande del país. En tiempos en los que desde Nación se pretende desregular el Inym, propusimos la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate para dar respuestas a la familia yerbatera y que el mercado no arrase con los más chicos. De igual modo, seguiremos insistiendo y agotaremos todas las instancias para intentar conservar las atribuciones históricas del Inym.



Asimismo, en 2023 se dio un paso importantísimo en pos de mejorar la producción de las chacras y la calidad de vida de nuestros colonos al convertirnos en una de las primeras provincias en prohibir la utilización de glifosato para fumigar los cultivos. En ese tenor, el Parque Industrial fue escenario de la apertura de la fábrica de biofertilizantes y bioinsecticidas Agro Sustentable, promoviendo que los productos que lleguen a la mesa de los misioneros estén libres de pesticidas.



A la matriz productiva de la provincia se sumó también el Centro Tecnológico de la Madera en Salto Encantado, un espacio 100% misionero con maquinaria fabricada en la provincia, para reforzar la asistencia y capacitación forestoindustrial.



En turismo

El turismo es un rubro que, a pesar del contexto adverso, sigue creciendo y se sigue apuntalando desde el Estado provincial en sinergia con el sector privado. Asimismo, con un importante aporte económico de la Provincia, se renovó por completo el diseño urbano de la avenida Brasil de Iguazú, con un bellísimo paseo peatonal que cambió la cara de la Ciudad de las Cataratas.



Por otro lado, se mejoró el tránsito y la seguridad para quienes circulen en el territorio provincial, avanzando en la autovía sobre la ruta nacional 105, el acceso a Almafuerte y el puente sobre el arroyo Las Tunas en Azara, entre otros.



Economía del conocimiento

Gracias a una gestión previsible que se sostuvo a lo largo de los años, Misiones tiene un ojo puesto en el presente y otro en el futuro. Somos la provincia más joven del país, por lo que nos debemos adelantar a las demandas de las nuevas dinámicas y mercados laborales. En ese sentido, la inauguración del edificio del Silicon Misiones a principios de este año marca un hito a nivel regional y nacional. Sin dudas, se trata de la concreción de un camino que comenzó hace años como una idea del ingeniero Carlos Rovira y cuya consecuencia natural es que hoy tengamos el principal polo de la economía del conocimiento del NEA.



Este breve repaso sobre 2023 es una demostración de lo que somos capaces de hacer en Misiones, una provincia con pensamiento soberano, pese a las circunstancias. Estamos llenos de coraje, de ganas, de garra y de voluntad de ir en una sola dirección, que es hacia adelante. Nada de lo anteriormente mencionado hubiera sido posible sin el empuje y tesón de la familia misionera que, junta y sin grietas, le da un ejemplo al país de lo que es trabajar en conjunto y ayudándonos entre todos: hombro con hombro, es así cómo saldremos adelante.



Escenario nacional

A nivel nacional, se vienen tiempos más difíciles que los transitados en este año que se va. Pero, como misionero, no pierdo el optimismo, porque ese es el ejemplo que nos da nuestro pueblo a diario. Este 2024 nos debe encontrar más cercanos que nunca. Esa es la llave de oro para el futuro. Debemos darle atención al que está al lado, darle una mano solidaria, cada uno desde el lugar que le toca. Sé que después de la tempestad viene la calma; que habrá tiempos mejores, pero para ello hoy debemos asumir la responsabilidad como provincia de estar juntos ante la adversidad. Con esa certeza, les mando mi más afectuoso deseo de un feliz y próspero 2024 a todos los misioneros.

