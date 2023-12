Milei está dispuesto a ir a fondo con sus medidas

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Javier Milei es un presidente de la Nación distinto a todos los que conocimos hasta la actualidad.



El contenido del decreto de necesidad y urgencia (DNU), el paquete de leyes que envió al Congreso de la Nación y la devaluación que marcó el inicio de su gestión muestran su urgencia por prender la motosierra que mostró en la campaña.



La devaluación anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, de un 54% del valor del peso contra el dólar, que rápidamente se trasladó a los precios en los supermercados y otros comercios, fue el primer aviso de que el gobierno nacional intenta avanzar sin ningún tipo de gradualismo en los cambios que considera fundamentales.



En estos primeros 21 días al frente del Poder Ejecutivo, Milei demostró que está dispuesto a ejercer el poder que le dieron los votos y que tiene en claro su norte.



La duda razonable de gran parte de la población es si la llegada a ese norte significará más dolor que alegría en una sociedad que votó por un cambio de lo que ya conocía, pero que tampoco está dispuesta a un vale todo.



Un presidente que tiene conocimiento de que a los 44 días de su mandato tendrá un paro de la Confederación General del Trabajo (CGT).



Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzará en febrero a analizar el DNU con el que inauguró su mandato. Y que el camino legislativo en el Congreso de la Nación está más plagado de espinas que de rosas al momento de lograr el acompañamiento que necesita el oficialismo para aprobar el paquete de leyes enviado la semana pasada.



“La gente pondera que se le diga la verdad, todos sabían que íbamos a ajustar y eso hicimos en los primeros días de gobierno, era lo que había que hacer para sincerar toda la inflación reprimida durante cuatro años”, señaló Milei cuando concurrió al programa de Mirtha Legrand la semana pasada.



Los primeros 100 días de un gobierno son una especie de luna de miel en la que el acompañamiento de la mayoría que lo trajo al poder se mantiene firme en el apoyo.



Pero después de eso se termina la miel y en general las sociedades tienden a tener menos paciencia y más urgencias.



Por ese motivo, Milei puso sobre la mesa todas sus propuestas y en su espacio confían en la idea de lograr la aprobación antes del 31 de enero, fecha en la que se termina el período de sesiones extraordinarias.



¿Plan B, un plebiscito?

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, señaló el viernes pasado que “el número está” para aprobar el proyecto de ley denominado ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos’, que está compuesto por 664 artículos que modifican una veintena de leyes en áreas variadas como el tributario, el electoral y el penal.



Seguidamente Menem explicó que “estos proyectos tienen que salir completos y lo que estamos viendo en el poroteo es que ya tenemos el número de legisladores”.



Luego, advirtió que “los proyectos tienen que salir lo más rápido posible, porque no sólo no hay plata, como lo explicó el presidente Milei, sino que tampoco hay el tiempo suficiente”.



En este marco y a pesar del optimismo de Menem, desde el gobierno nacional se está analizando la posibilidad de un llamado a plebiscito para el caso de que las medidas propuestas por Milei sean trabadas en el Congreso de la Nación o en los estrados judiciales.



Desde el gobierno nacional se comunica con la intención de exponer a “la casta” como el “adversario” que le pone palos en la rueda a Milei en su tarea de llevar adelante las transformaciones para las que fue votado. En ese punto surgió la idea del plebiscito, aunque no obligatorio y no vinculante.



Generar trabajo y salarios



Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que “la ley y el DNU buscan generar trabajo en blanco, que las empresas inviertan y los salarios mejoren”.



Esa es la mirada que tienen desde el gobierno nacional al momento de explicar la catarata de cambios legales que se impulsan desde la Casa Rosada.



Estado limitado

Están convencidos de que cuanto más se achique la participación del Estado es mejor. “Queremos un país que tenga un Estado limitado, que gaste poco y que sólo se financie con impuestos bajos, ni con emisión ni con deuda. Un Estado que deje de molestar a sus ciudadanos y los deje contratar, producir, comerciar, exportar e importar como mejor lo crean”.



Desde el gobierno nacional explicaron que “el espíritu, tanto del DNU como de la ley, busca la libertad, mayores inversiones y a través de eso mejores salarios para los trabajadores”.



A su vez, fundamentan que en la actualidad el trabajador tiene sueldos miserables, está en la informalidad y sin derechos.



“Más pérdida de derechos que la que ha generado la política laboral de las últimas décadas es imposible dimensionarlo e imaginarlo”, sostienen.



En tanto, Adorni dijo que “la enorme mayoría de los argentinos sí entiende la situación y comprende que de este problema se sale trabajando y produciendo, y no se sale ni parando ni cortando calles”



La CGT en pie de guerra

La CGT ya se pintó la cara para iniciar un plan de lucha contra “la reforma laboral y el ajuste que proponen el decretazo y el megaproyecto de Milei”. En este contexto, el jueves pasado luego de una reunión, Héctor Daer, que es uno de los secretarios generales de la entidad, fue el encargado de anunciar el plan sindical.



“El 24 de enero vamos a hacer un paro con movilización al Congreso, para apoyar aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina. Porque si le dan la suma del poder público a un presidente, más allá de los votos que haya sacado, por dos años y lo pueda renovar por otros dos años, vamos a estar ante una circunstancia de que un mandatario tendrá toda su gestión con la suma del poder público. Y no se respetan ni las instituciones ni nada”, señaló el dirigente sindical.



Daer había encabezado una conferencia de prensa en la que ratificó la medida de fuerza y apuntó contra la ley ómnibus y el DNU. “Pedimos que se declare inconstitucional”, expresó.



El sindicalista criticó fuertemente el DNU y la ley ómnibus y sostuvo que “la movilización y convocatoria tiene que ver y es en respuesta a un DNU de características ilegales, no constitucionales”.



Lamentó que “no hay ni necesidad ni urgencia para aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz de este país, llegando a la situación tan absurda de autorizarse a sí mismo para regalar Aerolíneas Argentinas, que es patrimonio de todos los argentinos”.

El decreto que ya está en vigencia

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que está en vigencia desde el viernes pasado modifica muchas reglas de la vida cotidiana de los argentinos como por ejemplo los contratos de alquileres, los lugares donde comprar medicamentos, el uso de las billeteras virtuales, las condiciones laborales entre otras cuestiones.



El decreto 70/2023, de 83 páginas titulado ‘Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina’ ya cosechó amparos de distintos gobiernos provinciales y organizaciones sindicales y profesionales. Pero la Justicia aún no lo frenó. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció que a partir de febrero se abocará a estudiar el pedido de inconstitucionalidad elevado por la provincia de La Rioja. Algunos de los cambios que decretó el presidente Javier Milei deberán esperar a la reglamentación para implementarse en la vida cotidiana. Entre las casi 300 modificaciones de leyes que propone este decreto figuran la derogación de las leyes de Alquileres, “para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”`; de Abastecimiento, “para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos”; de Góndolas, “para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos”; y de Tierras, “para promover las inversiones”. Asimismo, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización y cambios en el régimen laboral, “para facilitar el proceso de generación de empleo genuino”.

