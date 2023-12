“Milei miente cuando dice que las medidas económicas son para bien”

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El director del Centro de Economía Política (Cepa), Hernán Letcher, en diálogo con El Territorio sobre las primeras acciones del gobierno de Javier Milei y, sin pelos en la lengua, dijo que “cuando el presidente nos dice que estas medidas son por nuestro bien, nos está mintiendo. Esto es así de sencillo. Milei miente”. El especialista en economía y política explicó que “salvo el presidente Milei y su ministro Caputo, no sé quién más puede creer que esto beneficia a las amplias mayorías populares de nuestro país. No se necesita ser economista para darse cuenta de esto”.





¿Cuál es tu opinión sobre el mega DNU?

Tiene más de 300 artículos que buscan desregulaciones de amplios sectores de la economía argentina y del trabajo, sumado al desguace y la extranjerización del patrimonio nacional representado en empresas públicas y tierras. La característica principal de todas las desregulaciones que propone Milei es que empoderan aún más a los poderosos en detrimento de los trabajadores o de los consumidores.



¿Y qué mirada tenés del paquete de proyecto de leyes que envió el miércoles pasado al Congreso de la Nación?

En esa llamada ley ómnibus queda claro que ni la política ni la casta van a pagar el ajuste, sino que recaerá sobre el pueblo argentino con amplios beneficios para las grandes empresas. Si sos jubilado, la idea es suspender la movilidad jubilatoria que hacía que las jubilaciones se vayan actualizando de acuerdo a la suba de salarios para que el presidente Milei decida cuándo y cuánto deben aumentar las jubilaciones. Y otra cuestión es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses pasa a ser manejado por el Tesoro Nacional para que disponga de esa plata de los jubilados como le parezca. Si sos docente, chau paritaria nacional, ahora cada provincia discutirá su propio sueldo docente. Si cargás nafta, vas a pagar a precio internacional y, es más, le impide a YPF que venda por debajo de ese precio. Y ni hablar de la venta de instituciones como el Banco Nación, YPF, que son empresas superavitarias, además de Aysa y Ferrocarriles Argentinos.



El discurso oficial te dice que a Milei lo votó el 56% y que está en su derecho de hacer lo que propuso en campaña…

Sí, perfecto. Pero a los diputados y senadores también los votó la gente. Vamos sobre el ejemplo de la Ley de Alquileres. No funcionaba la ley. Entonces hagamos una que funcione. Pero no me vengas con que Milei es un iluminado que propone todas las soluciones por decreto. Y que todo el resto somos unos giles que no la vemos.



¿Qué significa desregular? Porque desde el gobierno nacional se lo describe como el camino a la generación de más trabajo y más desarrollo económico.

No es por ahí. Desregular es eliminar al árbitro y a las reglas de juego y por lo tanto los jugadores, que seríamos todos los habitantes de este país, quedamos sin normas claras ni nadie que sancione a quien rompe una regla. Los que juegan con patadas arriba de la cintura o hacen trampa, ahora están habilitados a seguir jugando. Y en una economía o una sociedad sin árbitro, ganan los que logran imponer sus intereses, en razón de su poder económico y el sometimiento de los actores más pequeños. Porque no todos los habitantes del país estamos en las mismas condiciones: algunos vienen lesionados y sin atención médica, otros llegan sin comer al partido y algunos carecen de botines y juegan descalzos. Y en ese marco de desigualdad es fundamental que existan las regulaciones. El decreto de Milei profundiza estas desigualdades preexistentes.



¿La desregulación generará la creación de más fuentes de trabajo?

No. Claramente en materia laboral hay un retroceso tanto para los derechos laborales como para la sustentabilidad de las organizaciones sindicales. Si te despiden sin causa, vas a cobrar menos indemnización, se elimina gran parte de la protección contra el despido arbitrario. También el empleador ahora puede despedirte y demorar el pago sin sanción por ello. Por no registrar tu contrato de trabajo y hacer tus aportes a la jubilación, el empleador ya no tiene multas, por ende, no hay ningún incentivo a la registración. Las grandes empresas pueden despedir tercerizados sin hacerse cargo, porque se limita la responsabilidad solidaria. El tiempo de período de prueba no será de tres, sino de ocho meses. En ese plazo no tendrás estabilidad. Si te echan será sin indemnización. Habrá mayor precarización a los monotributistas: el empleador tiene mayor margen para ocultar la relación laboral bajo este formato de contratación. Se incorpora la figura de trabajador independiente, con hasta cinco trabajadores para un emprendimiento productivo, sin contratación, como autónomos. El banco puede cobrar la cuenta sueldo e incluso las extracciones por cajero, hasta ahora gratuitas.



¿Qué consecuencias traerá la desaparición del Inym?

Esa acción perjudica sensiblemente a los tareferos y pequeños productores en beneficio de las familias ricas del sector yerbatero. El Inym no sólo permitía a los actores pequeños ser parte de la discusión de precio, sino que establecía cantidades de hectáreas para poder plantar. La llamada modernización del Inym está dentro del paquete desregulador de Milei así como en 1991 la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate fue impuesta por el ex presidente Carlos Menem. El Inym no tendrá facultades para implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda. Como si esto no fuese poco, tampoco podrá decomisar la yerba que se esté transportando, exhibiendo y comercializando sin contar con la estampilla que certifica el pago de la tasa de inspección y fiscalización.



¿Cómo impactan las desregulaciones en los alquileres?

Acá hay un claro ejemplo de lo que significa desregular y dejar en manos de -en este caso- los propietarios o las inmobiliarias la actividad sin ningún tipo de protección para los inquilinos. Sabemos que la Ley de Alquileres no funcionaba y que el mercado estaba con muchas dificultades. Pero la solución no es borrar la ley y dejar todo en manos de la cámara empresaria de inmobiliarias, que de hecho ya salió a festejar la medida. Con los cambios establecidos en el decreto, la situación de los hogares inquilinos sufrirá un fuerte deterioro, ya que las condiciones de mercado empeorarán en el corto plazo porque, por ejemplo, a los inquilinos se les podrán exigir alquileres en dólares u otras monedas. Además, se podrán ajustar los valores mensualmente con cualquier índice. No hay duración mínima para los contratos. Se podría incluso realizar contratos por plazos menores a un mes. Se habilita a exigir el pago por adelantado de meses de alquiler.



Y en materia de las coberturas de salud, ¿cuáles son los cambios?

Las prepagas están de festejos porque son las grandes beneficiadas y podrán subir la cuota a sus afiliados sin tope, porque se elimina el control de precios. Pero también afectará a los prestadores que contraten las prepagas, que les podrán pagar dos mangos por sus servicios. Otra cuestión en materia de salud es que la población pagará más caros los medicamentos y que la desregulación de la actividad farmacéutica podría generar desinformación sobre la autenticidad de los medicamentos, su forma de conservación y almacenamiento.



¿Cómo impacta la desregulación en la actividad del turismo?

La derogación de las leyes de hoteles y hospedajes, la de las agencias de viaje y la del sistema de turismo de tiempo compartido generará un gran vacío legal en el sector turístico. Esto implica que no existirán parámetros mínimos para los establecimientos turísticos, lo que redundará en una caída en los estándares de calidad hotelera, ya que ingresarán establecimientos al sistema turístico, que no tenían las condiciones mínimas.



¿Qué mirada proyectás para la economía argentina del 2024?

Creo que se viene una sucesión de meses muy duros para los asalariados. No sólo por el impacto de la devaluación, que ya la estamos sufriendo, sino también por la incógnita de una futura nueva devaluación, porque los exportadores ya le avisaron a Milei que en marzo con este precio no liquidan y con eso le están diciendo ‘tenés que devaluar de nuevo’. A eso hay que sumarle el impacto de las tarifas de servicios y todo el proceso desregulación de sus medidas económicas. Desde mi punto de vista, eso te da un combo muy difícil de sortear para una persona que tenga trabajo registrado y ni hablar del que no lo tiene. Después, a nivel de la macroeconomía creo que la intención de Milei es ir a la dolarización.

En modo gasolero arranca el 2024 Milei está dispuesto a ir a fondo con sus medidas Más desafíos para la forestoindustria Sindicatos encaran una gran responsabilidad para el 2024 Hacia adelante, la única dirección que conocemos los misioneros Balance de Misiones 2023 y proyecciones 2024 La medida cautelar en defensa del Inym espera dictamen La fortaleza de Misiones ante los nuevos desafíos Anticipan un año duro para el comercio e industria posadeña Termina un año con subas de todos los productos, como el gas Anticipan un escenario incierto y preocupante en el sector forestal Revertir las retenciones es la base del trabajo para el 2024