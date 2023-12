Anticipan un año duro para el comercio e industria posadeña

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), su actual presidente, Manuel Amores, hizo un balance del 2023 resumiendo que “hasta julio hubo una sinergia del comercio y de la industria, situación que posterior a las elecciones de agosto disminuyó”.



Ante tal panorama, anticipó que “actualmente existe una visión más clara y de menor incertidumbre para el 2024, donde se trabajará fuertemente para promover a los consumidores”.



Destacó la importancia de la permanencia de los programas Ahora para seguir motivando a los comercios misioneros y resaltó el esfuerzo del gobierno provincial por mantenerlos en un contexto económico difícil.



Por otro lado, comerciantes consultados por El Territorio se expresan con opiniones encontradas en cuanto a proyecciones, tienen en cuenta aumentos que ya sucedieron y que se aproximan y la importante caída en las ventas en el último semestre del año. “Es difícil proyectar de cara al 2024. Aún no están los datos precisos de este año sobre consumo y precios. Esto genera poca previsibilidad”, indicó el gerente comercial del Hiper Libertad, Ricardo Arrieta. Mientras, por su parte, José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, manifestó que “los ajustes eran necesarios y que, si bien impacta en la caída de ventas, para la mitad del 2024 el panorama será positivo porque los precios estarán acomodados y se espera que el poder adquisitivo mejore un poco más”.



Balance

“El año fue relativamente bueno económicamente hablando, veníamos muy bien del 2022 y hasta julio del 2023 hubo una buena performance de los comercios y la industria posadeña. Después de las elecciones fue disminuyendo, en volúmenes en peso por la inflación fueron meses medianamente buenos, pero hubo merma”, resumió Amores. Seguidamente, habló de la especulación a nivel nacional de grandes importaciones que impactó tanto los comerciantes como en las pequeñas industrias. “Nos quedamos sin materia prima para seguir abasteciéndonos. Esto se agudizaba cada vez más después de las elecciones. Entre devaluación y devaluación nos quedamos comprar materia prima, lo que se reflejó posteriormente en la venta”.



El empresario destacó que se siguió trabajando pese a los inconvenientes. “El segundo semestre del 2023 pasó de bueno a muy malo”. No obstante, para rescatar, manifestó: “En ese contexto fuimos pesimistas, pero superó nuestras expectativas porque los programas contribuyeron en la venta”.



Amores detalló que dichos programas provinciales son una herramienta muy importante. “Ojalá puedan seguir más tiempo y acomodarnos a las reglas que surjan. El esfuerzo de la Provincia para el año entrante será inmenso”.



De cara al 2024

Según el presidente del Cámara de Comercio, el año que viene será duro, sobre todo los primeros meses.



“Van a bajar las ventas en unidades entre un 30% y 40% a comparación del 2023. Hay una especulación muy grande en cuanto a precios. Se trata de los primeros seis meses hasta que se reacomode y se espera que se abran las paritarias y esperamos que la economía se va a reactivar después de eso”.



Luego, indicó que desde la Cámara gestionan con el Estado municipal y el provincial para traccionar los eventos y programas para incentivar el consumo como lo vienen haciendo hasta la fecha y desde hace unos años. Sostuvo que otros de los desafíos será sostener el consumo y competir con Paraguay.



“Hay una realidad, seguir con los eventos tiene un rol social muy importante. No sólo por el consumo sino por los eventos artísticos gratuitos que llaman a los turistas. A nivel nacional y local, ayuda y suma al sector emprendedores, gastronómico y cervecero. A partir de ahora debemos pensar en cómo juntar los fondos para seguir con estos”, reflexionó.



Y cerró: “La industria del comercio posadeño sabe hacia dónde vamos y nos da tranquilidad para la toma de decisiones”.

