La vuelta de las picadas de motos en Eldorado culminó con un polémico operativo policial | El Territorio

El regreso de la competencia al Alto Paraná fue con 90 participantes y sin incidentes dentro del predio. Pero al terminar el evento, la policía realizó controles por que los vecinos hicieron denuncias por ruidos molestos. Hubo corridas y se terminaron secuestrando 4 motos

lunes 13 de mayo de 2024 | 0:15hs.

Lo debió ser una fiesta para los amantes de las Picadas de Motos este domingo finalizó con un polémico e inusual control policial a la salida del Autódromo Ciudad de Eldorado, con corridas y el secuestro de 4 motos, según fuentes policiales. Desde el 2019 no se realizaba esta actividad en el autódromo local y las expectativas era muy grande. Según indicaron desde el Automoto Club Enrique Seeber hubo unas 90 motos inscriptas de toda la provincia y pagaron la entrada unas 1000 personas, para ver la actividad en una de las ciudades más fierreras de la provincia.

Desde el club manifestaron contar con los permisos municipales, ambulancias, seguro de la Asociación Argentina de Volante para los pilotos y control policial dentro del predio durante la competencia, donde no hubo ningún incidente.

Pero una vez terminada la competencia, los participantes y el público que fue a observar la competencia se encontraron con un sorpresivo operativo policial montado sobre ambos lados de la calle de salida del trazado eldoradense.

Desde la fuerza policial indicaron que fueron los vecinos cercanos al autódromo quienes llamaron a la Policía y realizaron la denuncia por ruidos molestos. Así, terminando la jornada, fueron varios que tuvieron que sortear un estricto control por parte de las fuerzas, hubo corridas y algunos terminaron con golpes, producto de la caída. Según indicaron desde la Policía se secuestraron 4 motos por no tener los papeles en reglas.

Desde el club organizador lamentaron la actitud de la policía ya que el evento se hizo para prevenir picadas ilegales de motos en las calles de la ciudad y desarrollarlas en el autódromo con todas las medidas de seguridad.

“Dentro del autódromo fue una fiesta, una jornada positiva. Fueron más de mil personas que disfrutaron un domingo tranquilo, hubo casi 90 motos inscritas de la zona norte y de toda la provincia, no hubo ningún incidente, todo contento que pudieron picar en el nuevo asfalto. A la salida se monta un operativo así, que no entendemos porque se hizo. Tanto trabajo para contener a los jóvenes e inculcar al deporte, disciplina, respeto, que no se hagan picadas ilegales y con esto todo tirado por la borda”, indicó el presidente del club Sergio Zamparo.