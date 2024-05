Liga Profesional de Fútbol: Atlético Tucumán sorprendió como local y venció 1-0 a Boca | El Territorio

El equipo de Diego Martínez sufrió un traspié en su estreno y en la antesala de un duelo trascendental por la Sudamericana. Mateo Coronel anotó el tanto del triunfo

domingo 12 de mayo de 2024 | 23:13hs.

Boca, que mostró un buen juego en el segundo tiempo pero no pudo concretar las situaciones que generó durante los 90 minutos, perdió 1-0 ante Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Si bien no se lució, el Decano se hizo fuerte cómo local, aprovechó la situación más clara que generó y de la mano de Mateo Coronel se terminó llevando tres puntos muy importantes en el arranque del segundo torneo del 2024.

"No creo que entremos dormidos, sí creo que en el primer tiempo Atlético nos complicó mucho con los puntas, los volantes y los laterales a la espalda. En eso no estuvimos bien; el segundo tiempo se corrigió, el equipo hizo los méritos para empatarlo, pero no se consiguió", manifestó el entrenador de Boca Diego Martínez, luego del partido.

EL GOL DE MATEO CORONEL Y EL 1-0 DECANO: así lo ganó Atlético Tucumán vs. Boca en el arranque de la #LigaProfesional. pic.twitter.com/ysBlnopqs1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2024

"Lo más justo hubiese sido el empate, pero en este fútbol si un tiempo no jugás bien y el rival abre el marcador, se hace complicado revertirlo. Muchas veces lo hemos hecho, pero hoy no pudimos lograrlo, habrá que seguir trabajando y corregir esos detalles para no sufrir estos partidos", agregó.

Mientras que cerró diciendo "hemos revertido un montón de situaciones, pero es claro: jugamos un mal primer tiempo y el segundo tiempo jugamos mejor y merecimos empatar. Lo que queda es masticar la bronca y prepararnos para la final del miércoles por la Copa Sudamericana".