Fracrán tendrá un alcalde elegido por el pueblo por primera vez

Desde 2017 hasta 2022 se crearon tres nuevos municipios en Misiones, sumando así 78 en total. En 2017, Pozo Azul se conformó con porciones de superficies de municipios aledaños: Colonia Victoria, Bernardo de Irigoyen y San Pedro. Luego, en 2020, Salto Encantado logró la separación de Aristóbulo del Valle. Mientras, el año pasado, después de muchos pedidos, se creó el municipio de Fracrán.



La comuna 78

Fracrán pondrá en funciones por primera vez a un intendente este próximo 10 de diciembre, lo que significa un acontecimiento histórico y una lucha de décadas. Luego de más de un año de intervención, son varios los proyectos en agenda para cumplir con el objetivo por el cual lucharon para tornarse municipio: mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esta proyección de progreso, desarrollo económico y productivo prevista para el 2024 se tiñe de incertidumbre ante los anuncios del nuevo gobierno nacional.



Fracrán es el más reciente creado municipio de Misiones, ubicado entre San Vicente, San Pedro y El Soberbio. Su mayor superficie está representada por zona rural y si bien cumplió un año de municipalización, tiene más de 115 años de historia desde que llegaron sus primeros pioneros. Uno de los últimos hechos históricos fue la elección de su primer alcalde. Es Juan Fernández, quien está a la fecha a cargo de la intervención. Fernández es una de las personas que en su momento formó parte de la Comisión Pro Municipio, conocedor de las necesidades de los vecinos, por lo que, desde que fue puesto al frente de la comuna, gestionó las primeras obras para el lugar y junto a su equipo de gobierno proyectó nuevas infraestructuras previstas para realizarse el año próximo, las que dependen, al igual que el funcionamiento de la municipalidad, totalmente de fondos que reciben por parte del gobierno provincial.



Como se trata de un municipio que no cuenta con recursos económicos para solventarse, su crecimiento, progreso, desarrollo e incluso subsistencia se concretará o no de acuerdo a las medidas económicas que tome el gobierno del electo presidente Javier Milei. Los recortes en obras públicas y fondos de coparticipación son la mayor preocupación de Fernández que se cuida de difundir las proyecciones para el próximo año hasta tanto el panorama nacional esté del todo claro.



Ante la incertidumbre, el principal desafío pasa por lograr fondos para atender la demanda de los vecinos y cumplir con los gastos fijos de la comuna, desde donde buscan ampliar la recaudación propia, que a la fecha no supera los 300 mil pesos “No alcanza para el sueldo de dos empleados”, tal como afirmó el electo intendente Fernández.



El hecho de estar al frente de la intervención y asumir luego la intendencia juega a favor, ya que permite avanzar con los proyectos en marcha, pese a que el panorama es complejo.



“Nuestra principal apuesta estaba pensada para el 2024 con la posibilidad de arrancar con obras para el trazado urbano, la urbanización, que es algo prioritario en la zona urbana y marcará ese cambio, la expectativa se tornó incierta con las posibles medidas del gobierno nacional”, señaló Fernández.



En la misma línea, hizo referencia a las demás proyecciones, trabajos que han ejecutado en lo que va del año de independización y la mayor demanda, relacionada con mejoras en las comunicaciones terrestres, más allá de las cuestiones jurídicas y administrativas propias de una nueva comuna.



“Nos enfocamos en dos principales problemáticas, el acceso al agua y los caminos. Avanzamos con seis perforaciones y más de cien reservorios de agua, ahora el gran inconveniente son los caminos, las intermitentes lluvias terminan por destruirlos y no contamos con recursos para atender esa demanda”, señaló.



La cuestión de los caminos está en agenda para solicitarle al nuevo gobernador de Misiones. “Una vez asuman las nuevas autoridades, el pedido prioritario que llevaremos desde Fracrán es para que nos ayuden con máquinas viales de Vialidad Provincial para entoscar los tramos más complicados, porque con un vibrocompactador, una retro y una niveladora no podemos hacerlo, no tenemos camión volcador para trasladar la tosca. Pedimos a la gente paciencia en ese sentido y que sepan comprender la situación”, precisó el alcalde electo.

