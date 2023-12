Polo educativo, obras y turismo, los ejes de Durán

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El próximo 10 de diciembre, Rodrigo “Pipo” Durán asumirá como nuevo intendente de Eldorado en remplazo de Fabio Martínez. Como toda nueva gestión, quienes asumen los cargos fijan ejes de trabajo sobre los cuales basarán su obra de gobierno.



“Lo primero para mí es dotar a Eldorado de una mayor oferta educativa. Muchos jóvenes después de terminar sus estudios secundarios se ven imposibilitados de seguir una carrera por los altos costos que ello implica si se tienen que mudar de la ciudad. Por eso queremos ampliar la oferta, crear un campus en los terrenos que ya tenemos atrás de la nueva terminal, para lo cual ya realizamos gestiones con distintas universidades”, sostuvo Durán.



El terreno al que hace mención es propiedad del municipio y consta de unas cuatro hectáreas. “El 14 de diciembre vienen autoridades de la Ucami (Universidad Católica de las Misiones) para anunciar la apertura de la carrera de Medicina en Eldorado, que se comenzará a dar en mayo de 2024. Además, la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) de Córdoba implementará tecnicaturas y carreras cortas, para lo cual ya estuvimos reunidos con la gente de Amayadap y con los cinco intendentes de la zona Norte. La Ucami también está por aprobar la carrera de Odontología y es posible que también venga acá”, contó.



En cuanto al turismo, las expectativas son grandes. “Quiero que la gente no pase hacia Iguazú sin llevarse algún recuerdo o algo de Eldorado. La idea que tenemos con Luciana Quiroz, próxima directora de Turismo del municipio, es potenciar la ruta, para que la gente no pase largo, poner cartelería promoviendo Eldorado, arreglar los accesos. Estamos trabajando con la Secretaría de la Producción para poner puestos sobre la ruta como los existentes en las cercanías de la Gruta India. Además, potenciar nuestros atractivos como el Lago Ziegler, el Salto Küppers, el turismo sobre el Piray y la utilización de la Costanera, viendo si se puede instalar un polo gastronómico”, detalló.



En tercer lugar, Durán impulsará la obra pública. “Roberto Hasser, quien se hará cargo de la Secretaría de Obras Públicas, ya estuvo viendo las máquinas, llevó a un mecánico de confianza para ver el estado en que se encuentran, cuáles se pueden reparar y cuáles no, porque sin equipamiento es difícil. En ese sentido mejoraremos lo que se pueda, veremos si hay posibilidades de leasing de maquinaria y no descarto que algunas obras se puedan tercerizar, siempre sin hipotecar al municipio”, comentó.



Asimismo, afirmó: “Estamos viendo todavía las condiciones en que asumiríamos (el jueves 30 se entregó el informe de la Comisión de Transición de Gobierno que está establecido por ordenanza), pero sabemos que será una realidad difícil. Según me dijo Marcelo Mikulán (próximo secretario de Hacienda) llegaríamos con lo justo para pagar sueldos y aguinaldos que serán la prioridad. Enviamos al Concejo una serie de modificaciones al presupuesto presentado por el actual gobierno municipal, porque seremos nosotros quienes lo ejecutaremos”, culminó.

