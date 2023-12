Hassan prepara su propia gestión renovando energías

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Por dos años el intendente electo de Oberá, cumplió parte de la gestión de Carlos Fernández, pero mostrando su impronta. La ciudadanía, en tanto, lo volvió a elegir para que empiece su propio mandato. Incertidumbre es la palabra que describe para analizar al nuevo gobierno nacional, pero apuesta a seguir con las obras públicas. El 10 de diciembre, asumirá Pablo Hassan, su propia gestión, gracias al voto del pueblo. “La gente vio una gestión distinta, eso fue valorado a la hora de elegir el voto y lo confirmaron”, manifestó en entrevista con El Territorio.



Sobre cómo manejar las emociones en estas fechas, reconoció que trabaja los siete días de la semana y hay poco espacio para la emoción. “Por ahí se hace difícil darles tiempo a las emociones, por el trajín del día a día, porque tengo la particularidad de estar en gestión y eso consume muchísimo tiempo, le dedico 24/7 a la gestión y el poco tiempo que queda libre se trata de estar con la familia”, afirmó.



En ese sentido, hizo la reflexión de seguir administrando la ciudad con el apoyo de la gente y adelantó que llega renovado de energía: “Pongo pausa y me acuerdo de los dos años de gobierno y que ahora vamos a asumir con el voto de los vecinos de la ciudad que amo con todo mi corazón y eso me emociona, me anima a más, con cambios y proyectos nuevos”.



En este aspecto, resaltó que la sociedad exige políticas distintas, de acuerdo a lo que sucedió a nivel nacional, pero eso deja la enseñanza - según el alcalde - para seguir trabajando, porque fue el mensaje del pueblo. “A partir del 10 de diciembre, nuestra gestión se va a acentuar en los cambios, en la manera de trabajar, seguiremos luchando incansablemente para que la ciudad esté mejor”, aseguró el alcalde.



Proyecciones 2024

Con el nuevo gobierno nacional, que anunció recortes en obras públicas, Hassan se prepara para la continuidad del proyecto de gobierno local. “A Oberá le falta mucha obra pública, infraestructura vial, saneamientos importantes. Vamos a poner los esfuerzos a encontrar alternativas, no sabemos cómo se manejarán las políticas del país en el sentido de la obra pública”, dijo.



Para coordinar, seguirán trabajando con los vecinos y las comisiones vecinales. Promete un gobierno abierto, escuchando a todos, siendo esto una marca desde que se hizo cargo hace dos años. El cambio climático y la apuesta a la sustentabilidad, como el cuidado del medio ambiente, también sigue en carpeta: “Seguiremos trabajando en el saneamiento ambiental y el cuidado del medioambiente, como lo venimos haciendo”.



Mientras, estrenará una nueva dependencia. “Otro eje fuerte va a ser la Dirección de Tierras, que vamos a crear con una política clara para ordenar la cuestión territorial de Oberá, empezar a generar política de acceso a tierras, viviendas”, comentó.



También, el Parque Industrial, se sigue planificando y construyendo con fondos que llegaron desde Nación. “En el Parque Industrial hicimos las obras que se están terminando con fondos de Nación, que es el pórtico, cerramientos, primeras manzanas y tendremos el desafió de ver como se continúa con las redes de agua y energía, pensando en levantar las primeras industrias”, explicó.

Nuevo gabinete de trabajo

Cuando asumió hace dos años, Pablo Hassan empezó a realizar modificaciones en sectores que entendió en que era necesario y, después de asumir, informará cuáles son las áreas que se actualizarán. “Cambios en el gabinete va a haber por una cuestión que se necesita renovar energías airear los espacios, los cambios son necesarios en todas estructuras grandes, estoy trabajando en eso y se van a enterar”, mencionó en la entrevista.



Además, aclaró que no son cambios por castigos. “Va a ser para bien, no son cambios de castigos o enojos, pero cuando considero que se está haciendo las cosas mal, tomo cartas en el asunto, como ya lo hice, pero ahora el equipo viene con toda la fuerza”, concluyó.

