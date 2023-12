“Comenzaremos el quinto mandato con más incertidumbre que el primero”

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Misiones tiene 78 intendencias, de las cuales 53 contarán con administradores que reelectos, mientras que otros cinco que estaban a cargo del Ejecutivo - por intervención o de forma interina- fueron esta vez elegidos por el pueblo. También así, hay otro grupo de alcaldes que en algún momento ejercieron como administradores comunales, pero por alguna circunstancia (política o personal) se dedicaron a otras actividades y hoy vuelven a estar al frente de sus localidades.



Muchos de estos jefes comunales vienen ejerciendo la gestión desde hace un largo tiempo, incluso hace más de tres períodos. Esta situación se da en las ciudades que no cuentan con Carta Orgánica. La Ley de Municipalidades no pone un límite a la cantidad de gestiones que puede tener un funcionario, por lo que muchos pasan una gran etapa de su vida al frente del municipio.



Un caso particularmente llamativo es el de Olegario Víctor Andrade, donde Gustavo Knebel se encuentra al frente de la comuna desde hace 28 años y ganó una nueva elección, por lo que cumplirá un total de 32 de gestión cuando finalice su octavo período en 2027.



Por su parte, con un amplio margen, en Colonia Alberdi fue reelecto y va por su quinto mandato Juan González. Cumplirá este año 16 años de gestión y va por otros cuatro, por lo que serán 20 años en 2027. De igual manera, en el caso de Andresito, Bruno Beck está en el poder desde hace cuatro mandatos, en las últimas elecciones obtuvo la mayor cantidad de votos e irá por el quinto período consecutivo.



El caso de Alberdi

Juan González es el reelecto intendente de Colonia Alberdi y arrancará la quinta gestión al frente del municipio. Manifestó que “es mejor no hablar y trabajar” y hoy la preocupación es mantener los caminos en buen estado para que los colonos puedan sacar la producción. Espera la reunión con el gobernador electo para definir la forma de trabajo en conjunto en los cuatro años que siguen. Según indicó, cuando empezó su primer mandato era todo novedad y desafíos, pero en esta nueva gestión la realidad es otra.



“Vamos a comenzar con más incertidumbre que el primer mandato, haremos como los cirujanos, estamos expectantes y al acecho de ver lo que va a pasar, se dicen tantas cosas, tenemos que tomar recaudos”, explicó en entrevista con El Territorio. Aseguró que la comunidad está saneada económicamente y tienen que seguir pagando a la Provincia un vehículo que habían adquirido. Más allá de eso se centran en sueldos, aguinaldo y un bono que darán al personal.



Contó que al ingresar debió armar el parque vial, pues el municipio no contaba con uno. “A partir de allí hice un parque vial completo, una motoniveladora, dos retroexcavadoras, dos camiones, un colectivo, un vibrocompactador. Hoy el municipio está entoscado a pesar de la lluvia”.



El voto del pueblo

“Ganamos por la confianza, la gente ve lo que se hace, somos el mostrador del pueblo, estamos en contacto permanente, hay que escuchar a la gente, no hablar tanto y trabajar”, dijo González. Sobre los números, explicó: “De cada diez votantes de Alberdi, siete nos votaron nuevamente, dos a la oposición y uno al resto, eso es indicio que confían en la gestión”.



Sin dejar de planificar el trabajo municipal y realizando un análisis, dejó en claro que la gente se cansó de la mala política. “El presidente electo es un producto de la mala política que se estaba haciendo. A pesar que la gente tuvo posibilidad de crecimiento, eso no se ve y estamos con la tendencia del celular, se votó lo que vio en las redes sociales”, dijo. Pero no deja de ser positivo en lo que pueda venir, apostando a la educación. “Sabemos que hay que seguir mejorando, no todo lo que se hizo en los 40 años de democracia se hizo bien, hay que corregir. Para apostar a la educación, en el municipio tenemos un colectivo propio para llevar estudiantes, trajimos nuevos colegios como la Epet”, contó. Adelantó también que reducirán gastos: “Nos vamos a ajustar, vamos a reducir algunas cosas y dar la posibilidad de que paguen los impuestos el año que viene con un descuento del 50% si es al contado y para diciembre estamos preparando la moratoria”. La intención también es seguir con las obras públicas, haciendo cordón cuneta e iluminación.

Con la información de corresponsalía de Colonia Alberdi

Los alcaldes que fueron reelectos en la provincia

Fueron 53 los intendentes que fueron reelectos en mayo pasado. De esta forma, quienes fueron nuevamente elegidos corresponden a los municipios de 9 de Julio (Rubén Kobler), Alba Posse (Lucas Gerhardt), Almafuerte (Celia Smiak), Apóstoles (Eugenia Safrán), Arroyo del Medio (Benito Da Silva), Bonpland (Juan Carlos Bueno), Caá Yarí (Reinaldo Friedrich), Campo Grande (Carlos Sartori), Campo Ramón (José Márquez da Silva), Campo Viera (Germán Burger), Cerro Azul (Gaspar Dudek), Cerro Corá (Diego Pedrozo), Colonia Alberdi (Juan González), Colonia Aurora (Carlos Goring), Colonia Polana (Antonia Medina), Colonia Delicia (Roberto Wern) y Santiago de Liniers (Miguel Szumkoski).



También así, fueron reelectos los administradores comunales de Colonia Victoria (Hugo Andino), Comandante Andresito (Bruno Beck), Dos Arroyos (Rosario Becker), El Soberbio (Roque Soboczinski), Fachinal (Miguel Benítez), Florentino Ameghino (Mario Konopka), Garuhapé (Gerardo Schmied), General Urquiza (Fátima Cabrera), Gobernador Roca (Rosendo Lukoski), Guaraní (Miguel Vargas), Hipólito Yrigoyen (Félix López), Itacaruaré (José Álvez), Loreto (Ramón Toledo), Mojón Grande (Adrián Solís), Mártires (Alejandro Max), Los Helechos (Pedro Gómez) y Tres Capones (Ramón Gerega).



De la misma manera, fueron votados otra vez los intendentes de Posadas (Leonardo Stelatto), Olegario Víctor Andrade (Gustavo Knebel), Panambí (Rosendo Fuchs), Pozo Azul (Edgar González), Profundidad (Silvia Estigarribia), Puerto Iguazú (Claudio Filippa), Puerto Libertad (Fernando Ferreyra), Puerto Piray (Mirtha Lezcano), Puerto Rico (Carlos Koth), Ruiz de Montoya (Víctor Vogel), San Antonio (Fausto Rojas), San Javier (Matías Vilchez), San José (Jorge Tenaschuk), San Martín (Daniel Schwartz), San Pedro (Miguel Dos Santos), San Vicente (Fabián Rodríguez) y Santa María (José Zadovek).



Ellos, sin contar quienes estaban a cargo de la comuna por diferentes circunstancias y fueron electos esta vez de forma democrática para continuar la gestión: los casos de Oberá (Pablo Hassan), Santo Pipó (Claudia Acuña), Fracrán (Juan González), Corpus (Emanuel Benítez) y Gobernador López (Sergio Golot).

