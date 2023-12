Sebely impulsa la escuela municipal de negocios

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Matías Sebely se prepara para hacerse cargo del municipio de Leandro N Alem, convencido que hay que elevar la vara de la educación, apoyar a los sectores de la producción e impulsar una novedosa idea de poner en marcha la primera escuela municipal de negocios.



No obstante, indicó que por ahora el primer paso y el más urgente, es “ver con qué nos vamos a encontrar en el municipio. Todo esto va a estar atado a ver cómo encuentro el municipio el 10 de diciembre. Me preocupa que si no encuentro las arcas con dinero guardado para el aguinaldo se me va a complicar. Mi prioridad hoy es cumplir con los empleados y los servicios”. Indicó que sostiene todos los proyectos planteados en la campaña “y lo fuimos desarrollando este tiempo”.



El intendente en entrevista con El Territorio lo primero que planteó es “un plan para la ciudad de desarrollo económico que se va a basar primero en levantar la vara educativa y cultural”. Sostiene que es el puntapié inicial “para poder generar desarrollo económico, poder poner en marcha la economía del conocimiento y darle valor agregado a las cosas que se hacen. Para eso, necesitamos la educación como primer punto y empezar a generar un montón de cuestiones de desarrollo”. Respecto al escenario nacional que se presentará entiende que tendrá que ver mucho la autonomía municipal y a partir de allí gestionar y administrar de la mejor forma posible. También internamente plantea reducir de cinco a cuatro secretarías. A su vez apunta a ampliar la base tributaria y actualizar los montos de las tasas.



Escuela de negocios

Una de las ideas a las que pretende darle mayor impulso es al emprendedurismo: “Vamos a crear dentro del municipio la primera escuela municipal de negocios”.



Apunta a una suerte de incubadora de proyecto local, para alentar la instalación de proyectos en la ciudad. Sostuvo que Alem se destaca porque tiene muchas industrias, cooperativas y comercios: “Es una ciudad emprendedora, de gente laburante y eso nosotros tenemos que potenciar que haya más comercios, porque es parte para ampliar nuestra base tributaria”.



También anhela avanzar hacia una de ciudad de eventos. “Quiero hacer durante mi gestión -durante todo el año- varios eventos”, incluido los encuentros internacionales de escultura en madera que se hacían en la ciudad. Para ello concede que se necesitan “generar más servicios, como gastronomía”.

