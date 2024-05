Con siete acusados en el banquillo, comenzó en Oberá el juicio por el crimen del preventista cárnico Nicolás D'Amico | El Territorio

El Tribunal Penal Uno está encargado de juzgar a los imputados, que llegaron a esta instancia en libertad. Dos de ellos acusados de homicidio agravado y otros por encubrimiento. El crimen fue perpetrado en octubre de 2019 y el cuerpo quemado en el baúl de un auto.

martes 14 de mayo de 2024 | 11:05hs.

Foto: Cristian Valdez

El preventista cárnico bonaerense Nicolás D’Amico (35) fue asesinado en el interior de la carnicería La Rueda de Oberá, y su cuerpo fue hallado calcinado en el baúl de su auto en las afueras de Leandro N. Alem. Sucedió en octubre de 2015 y en la mañana de este martes, casi nueve años después y tras varias suspensiones, el Tribunal Penal Uno de Oberá comenzó a juzgar a los siete acusados que llegaron imputados con distintos grados de participación en graves delitos. El debate oral, que se desarrolla en el SUM del Palacio de Justicia, tiene previsto cuatro jornadas.

Respecto a quienes están en el banquillo, los más complicados son Jonathan Emanuel "Yony" Gutiérrez (32) y Diego Benegas (41), imputados por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía y premeditación.

El hermano del principal acusado, Gustavo Benegas (35), junto a Gustavo Ramón García (32) y Diego Gutiérrez (33), están imputados por encubrimiento agravado, mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (33) y el cabo de la Policía de Misiones, Guillermo Sebastián Rockenbach, llegaron acusados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario. Es que en la instrucción se probó que pocos días antes del hecho Rockenbach entregó un arma de fuego a Diego Benegas; aunque luego, por el estado calcinado del cuerpo de la víctima, no se pudo corroborar si sufrió o no disparos.

El tribunal está conformado por los jueces Francisco Aguirre (presidente), Horacio Paniagua y Jorge Villalba (subrogante), en tanto que el Ministerio Público está representado por los fiscales Elías Bys y Myriam Silke.

En cuanto a los acusados, los hermanos Gutierrez y Benegas son defendidos por el defensor oficial Matías Uriel Olivera; García por el abogado Rosendo Cabrera; Burkiewicz por el letrado Dardo Koziarski; y Rockenbach por las abogadas Marlene Carvallo y Patricia Bilinski. La familia D'Amico es querellante bajo el patrocinio del abogado Claudio Katiz.

Foto: Cristian Valdez

La evidencia expuesta

Esta primera jornada comenzó con la lectura de la extensa requisitoria fiscal de elevación a juicio, quedando expuestos los elementos de prueba obrantes en el expediente y los testimonios de los involucrados durante la instrucción de la causa, evidenciando supuestos roles y participación de cada uno en el homicidio, además de la motivación que, según se expuso, tuvo relación con una deuda. Inmediatamente después los imputados tendrán la primera oportunidad para declarar ante los magistrados, luego de alguna eventual cuestión preliminar que podrian plantear las partes.

En relación a la continuidad, para mañana fueron citados 15 testigos, otras 14 personas tendrán que declarar el lunes 20 y un total de 16 fueron citados para el 21, entre los que hay familiares de la víctima y personas relacionadas con los acusados, tanto en la faz privada como en cuanto al rubro en el que se desempeñaban.